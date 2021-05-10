В Бишкеке прошел забег в честь Дня Победы (фото)

9 мая в городском Ботаническом саду имени Энвера Гареева прошел легкоатлетический забег, посвященный Дню Победы. За призы на дистанции в три и пять километров состязались 80 поклонников здорового образа жизни из клуба любителей бега "Алмаз".

Перед началом турнира руководитель этой общественной организации Михаил Дунаев сказал своим подопечным:

- День Победы - действительно великий праздник. 23 миллиона граждан из всех республик бывшего Советского Союза отдали жизни ради установления мира на всей планете. Мы это должны помнить и давать сегодня достойный отпор крикунам, которые утверждают, что в случае победы Гитлера мы бы жили намного богаче и счастливее. Нацисты ставили перед собой задачу уничтожить большую часть граждан Советского Союза, считая нас всех "недочеловеками", стремились стать хозяевами на наших землях. Призывая вас всех постоянно укреплять дружбу между людьми разной национальности, не отмаличиваться, когда провокаторы всех мастей очерняют наше прошлое и настоящее. И помните, что спорт - это не только здоровье, но и мир.

Когда-то в рядах "Алмаза" были два ветерана Великой Отечественной войны: Петр Чесноков и Михаил Юркин. Они вернулись домой с боевыми наградами, активно восстанавливали нашу жизнь, а в свободное от работы время активно занимались оздоровительным бегом. Петр Чесноков и Михаил Юркин покоряли различные дистанции до 95 лет и говорили, что спорт позволил им справиться со многими болезнями и активно пропагандировали здоровый образ жизни.

Сейчас самым уважаемым человеком в клубе любителей бега "Алмаз" по праву считается 84-летний летчик-испытатель в отставке полковник Алик Асакеев.

- Я 20 лет провел в небе, налетав в общей сложности 8 тысяч часов,- сообщил он корреспонденту Vb.KG,- попадал во всевозможные аварийные ситуации, но я еще курсантом понял простую истину: летчикам Великой Отечественной было намного тяжелее, поэтому я всегда стремился найти достойный выход из любой нештатной ситуации.

А самым юным участником клуба любителей бега "Алмаз" стал 6-летний Назар Лецкий. Он пришел на праздничный забег в солдатской пилотке, мужественно преодолел дистанцию в 800 метров и заявил, что обязательно станет чемпионом мира и героем.

После завершения пробега Михаил Дунаев вручил всем собравшимся памятные футболки и сладости. Он сам находит спонсоров на проведение каждого соревнования, не напрягая столичное управление по физической культуре и спорту и районные спорткомитеты. Поэтому городские спортивные власти всегда с уважением говорят о руководителях клуба любителей бега "Алмаз".