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Состоялась встреча делегаций КР и РТ по делимитации границ

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- Виктория Гунгер
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В соответствии с достигнутой договоренностью между Таджикистаном и Кыргызстаном, 5-9 мая 2021 года в городе Ош состоялась очередная встреча топографических рабочих групп. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина КР.

Как отмечается, на встрече присутствовали правительственные делегации КР и РТ по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

- По итогам встречи подписан соответствующий Протокол. Стороны договорились провести очередную встречу на территории Республики Таджикистан. Встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания, - говорится в информации.


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URL: https://www.vb.kg/400706
Теги:
граница, правительство, Таджикистан, Кыргызстан
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