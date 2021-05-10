Состоялась встреча делегаций КР и РТ по делимитации границ

В соответствии с достигнутой договоренностью между Таджикистаном и Кыргызстаном, 5-9 мая 2021 года в городе Ош состоялась очередная встреча топографических рабочих групп. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина КР.

Как отмечается, на встрече присутствовали правительственные делегации КР и РТ по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

- По итогам встречи подписан соответствующий Протокол. Стороны договорились провести очередную встречу на территории Республики Таджикистан. Встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания, - говорится в информации.