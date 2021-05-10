Ветераны из Кыргызстана, США, России и Великобритании вместе спели "Катюшу"

Участник Великой Отечественной войны Гаффан Сафин и узница концлагеря Валентина Симоненко из Джалал-Абада приняли участие в уникальном видеомосте, посвященном Дню Победы!

Как пояснил руководитель проекта "Последний солдат Второй мировой войны" Александр Гончаров, проект работает с 2011 года.

- Если раньше ежегодно делегации участников Великой Отечественной войны выезжали за рубеж для празднования Дня Победы и принимали в России ветеранов стран антигитлеровской коалиции, то в 2020-2021 поездки пришлось отменить по причине пандемии. В новых условиях появились новые формы общения. 8 мая 2021 группа ветеранов из разных стран приняла участие в видеоконференции Москва -Лондон-Баку-Бишкек-Рига-Кишенев, - рассказывает Александр Гончаров.

В ноябре 2020 года 17 американских ветеранов удостоились российской "Медали Ушакова" за мужество и отвагу, проявленные при участии в северных конвоях в годы ВОВ. Также и в прошедшей видеоконференции приняли участие ветераны стран антигитлеровсой коалиции и родственники британских участников союзных северных конвоев.

Так от Кыргызстана о своем боевом пути рассказал единственный ветеран войны, проживающий на сегодня в г. Джалал-Абад Гаффан Сафин, а также узница концлагеря Валентина Симоненко.

Активное участие в подготовке к видеомосту принимала администрация Джалал-Абадской области, города Джалал-Абад, местного медиа-центра, а также представители общественного объединения "Славянская диаспора".

Модератором видеомоста выступила школа "Знание" – Лондон", которая пригласила граждан разных стран, которые в формате онлайн поздравляли ветеранов, пели, исполняли арт-композиции.

Участниками видеомоста стали ветераны Северных морских конвоев из США и Великобритании, российские соотечественники, проживающие в разных странах. Они рассказывали о боях, ранениях, страданиях и боли, которые достались на их долю. Причем рассказы звучали на русском и английском языках.

Кроме этого, ветераны с осуждением отметили попытки забыть реальную историю войны и многомиллионные жертвы. Они с особым чувством боли рассказывали о своем понимании сохранить память о войне для следующих поколений.

Например, сын участника войны из США рассказал о своем проекте, в рамках которого он собирает автографы ветеранов войны со всей земли.

Другой сын ветерана Северного морского конвоя показал книгу своего отца, в которой тот написал свои воспоминания. Теперь по поручению своего отца он поддерживает отношения с его однополчанами.

Все они говорили о том, как важно людям общаться и слышать друг друга, и как важны такие встречи. Интересно было исполнение хора, звучащего из множества стран мира. Ветераны и все участники пели Катюшу, улыбаясь друг другу.

По отзывам молодых участников - появилось желание прочесть книги, воспоминания по Северному Морскому конвою.

- Мы увидели, что действительно ветераны разных стран едины против фашизма, они говорят на одном языке, они чувствуют себя фронтовыми братьями, - поделились своими впечатлениями молодые люди из Кыргызстана.