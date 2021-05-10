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В РФ для поисков пропавшего главы Минздрава задействуют беспилотник

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Для поисков омского министра здравоохранения Александра Мураховского, пропавшего в лесу Большеуковского района, будет задействован беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, передает РИА Новости.

Мураховский пропал без вести 7 мая после того, как уехал на охоту. Он уехал в лес на квадроцикле и не вернулся. Сначала знакомые пытались найти его самостоятельно, после чего обратились в правоохранительные органы. Позже полиция официально подтвердила факт пропажи главы регионального минздрава. Поиски возобновились утром в понедельник, 10 мая.

В поисках чиновника участвуют несколько десятков человек, к операции привлечены вертолеты. Известно, что после того, как уехал в лес, связывался с другими охотниками по рации - он сообщил, что застрял и дальше пойдет пешком. При этом Мураховский не уточнил, в какую сторону будет двигаться. Квадроцикл нашли, а рядом с ним видели двух медведей.

Мураховский возглавил минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До этого он работал главным врачом в омской больнице скорой медпомощи №1, куда летом 2020 года поступил Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/400730
Теги:
Минздрав, Россия, пропавшие без вести
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