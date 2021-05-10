Сотрудники ГТС и комбанка нанесли предпринимателю ущерб в 40 млн сомов

Действиями сотрудников ГТС и коммерческого банка предпринимателю причинен ущерб на сумму в 40 млн сомов. Об этом заявляет пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Главным надзорным органом страны была проведена проверка по обращению директора ОсОО "М", по результатам которой выявлены незаконные действия со стороны должностных лиц Государственной таможенной службы и сотрудников одного из коммерческих банков республики.

Так, в 2018 году ОсОО "М" перечислила через банк 40 млн сомов на расчетный счет Центрального казначейства Министерства Финансов с назначением платежа – "Ввозные таможенные пошлины".

Однако, сотрудники банка по неустановленным причинам указанную денежную сумму перевели на другой счет с назначением "НДС на ввозимые товары", а отмеченному ОсОО выдали фиктивное платежное поручение.

Далее, со стороны ОсОО в 2018 году через таможенные органы завезены товары по фиктивному платежному поручению. В ходе их оформления должностными лицами таможенных органов, ответственными за осуществление документального контроля, проверка деклараций на товар не проведена, в результате грубо нарушены требования соответствующих нормативных правовых актов.

Более того, должностные лица таможенных органов, ответственные за учет платежей, нарушая требования законодательства, в течение 3 лет не вели учет по начислению, перечислению и возврату сумм таможенных платежей, также не проводились ежемесячные сверки данных между названным ОсОО и таможенными органами.

После этого, таможенными органами, в марте 2021 года необоснованно начислена пеня ОсОО "М", что привело к нарушению охраняемых законом прав и интересов субъекта предпринимательской деятельности.

4 мая собранные материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьями 320 (злоупотребление должностным положением), 233 (злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации), и 359 (подделка документов) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Начато досудебное производство.