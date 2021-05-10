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Пользователи соцсетей возмущены баннером, которым "украсили" Бишкек к 9 мая

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- Оксана Гут
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Пользователи соцсетей возмущены баннером, которым "украсили" центральную площадь Бишкека "Ала-Тоо" ко дню Победы.

На одном из распечатанных фото изображены немецкий солдат и пленный красноармеец.

"...Что означает фашист рядом с советским солдатом? Советский солдат - пленный? Или что?", - задался вопросом автор поста бишкекчанин Дмитрий Федоров и добавил:

"Возможно этот улыбающийся фашист ведёт нашего земляка на расстрел".

"Тотальный кретинизм! Это моральное уродство... слов нет, не только моральная ответственность, но и уголовная!!! Срочно призвать к ответу!", - написал Болотбек Аванов.

"Нынешним все равно кто на фото, фашист или просто солдат. Они вообще не понимают", - отметил Сагынбек Сайнидин.

"Это - или непрофессионализм, или вредительство! Уволить, или штраф несколько миллионов (10-15) сомов соответственно. Тогда будут думать (...)", - считает Нина Полтава.

"Во времена моей юности и молодости, за такой плакат влепили бы конкретный срок! Сейчас же думаю, что даже извинений не будет! Хотя это большой и смачный плевок на могилы всех погибших и в душу немногочисленным оставшимся живыми, ветеранам ВОВ, к празднику Великой Победы!", - выразил мнение пользователь под ником Сергей Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/400737
Теги:
9 Мая, ВОВ, нарушения, День Победы, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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