Пользователи соцсетей возмущены баннером, которым "украсили" Бишкек к 9 мая

Пользователи соцсетей возмущены баннером, которым "украсили" центральную площадь Бишкека "Ала-Тоо" ко дню Победы.

На одном из распечатанных фото изображены немецкий солдат и пленный красноармеец.

"...Что означает фашист рядом с советским солдатом? Советский солдат - пленный? Или что?", - задался вопросом автор поста бишкекчанин Дмитрий Федоров и добавил:

"Возможно этот улыбающийся фашист ведёт нашего земляка на расстрел".

"Тотальный кретинизм! Это моральное уродство... слов нет, не только моральная ответственность, но и уголовная!!! Срочно призвать к ответу!", - написал Болотбек Аванов.

"Нынешним все равно кто на фото, фашист или просто солдат. Они вообще не понимают", - отметил Сагынбек Сайнидин.

"Это - или непрофессионализм, или вредительство! Уволить, или штраф несколько миллионов (10-15) сомов соответственно. Тогда будут думать (...)", - считает Нина Полтава.

"Во времена моей юности и молодости, за такой плакат влепили бы конкретный срок! Сейчас же думаю, что даже извинений не будет! Хотя это большой и смачный плевок на могилы всех погибших и в душу немногочисленным оставшимся живыми, ветеранам ВОВ, к празднику Великой Победы!", - выразил мнение пользователь под ником Сергей Бишкек.