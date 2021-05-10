Кыргызстанцы в России почтили память красноармейцев-земляков

Кыргызстанцы в Москве, Московской области и других регионах РФ приняли участие в тожественных мероприятиях, проходивших 9 мая по случаю Дня Победы. И посетили, в том числе, мемориальные места, связанные с памятью соотечественников, участвовавших в боях на российской земле.

"Такой традиции уже много лет, - говорит почетный председатель Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров. – В этот раз мы разделились несколько групп. Одна отправилась в подмосковный Волоколамск и его пригороды. Другая возложила цветы к мемориальному комплексу "Слава героям-панфиловцам" в самой столице. Наши соотечественники вместе с представителями других диаспор также побывали на открытии в Москве "Аллеи Победы" в рамках международного проекта "Победили вместе - во имя мира и созидания". А еще одна группа в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне совершила экскурсию на теплоходе по Москве-реке".

Напомним, что в Волоколамске установлены бюсты трех Героев Советского Союза – командующего 316-й стрелковой дивизией генерал-майора Ивана Панфилова, офицера его дивизии Бауыржана Момышулы и стрелка-кыргызстанца. Дуйшенкула Шопокова. На территории Волоколамского городского округа, в селе Нелидово находится братская могила панфиловцев, неподалеку, у бывшего железнодорожного разъезда Дубосеково, - величественный мемориал из шести гигантских фигур воинов. Именно в этих местах осенью 1941 года держала героическую оборону дивизия, которой в дальнейшем было присвоено звание Панфиловской. Она была сформирована преимущественно из жителей Киргизской и Казахской ССР, под командованием бывшего военкома Киргизии генерал-майора Ивана Панфилова.

Комплекс "Слава героям-панфиловцам" в Москве расположен на улице Героев Панфиловцев, а также мемориальный В центре его расположена стела из красного кирпича, имитирующая часть Кремлевской стены, с надписью "Слава Героям Панфиловцам" и звездой Героя Советского Союза. Слева от нее - скульптура советского солдата с автоматом в руке, справа - стенд "Боевой путь", на котором изображена карта продвижения Панфиловской дивизии в контрнаступательной операции - от Москвы до Таллина. Перед композицией установлено артиллерийское орудие времен Великой Отечественной войны.

Сам Панфилов погиб 18 января от разрыва вражеской мины. А немного ранее, 16 ноября, группа истребителей танков в составе 28 бойцов этой дивизии, сражаясь под шквальным огнем в течение несколько часов у разъезда Дубосеково, уничтожила 18 боевых машин фашистов. Всем им, как и их комдиву, было посмертно присвоено звание Героев Советского Союза. В дальнейшем выяснилось, что несколько человек из этой группы, к счастью, остались живы.

Участию дивизии в обороне Москвы посвящен Музей героев-панфиловцев, расположенный в Нелидово. Подвиг 28 панфиловцев вошел во все учебники истории. В 2014 году Волоколамск установил побратимские связи с кыргызстанским городом Токмак. А в 205-м – с еще одни городом республики, носящим имя уроженца Сокулукского района КР Дуйшенкула Шопокова, который героически погиб в том бою 16 ноября 1941 года.

Памятные мероприятия с участием кыргызстанцев прошли и в ряде других регионов России. В том числе - в Воронежской области, где в августе 1942-го закрыл собой амбразуру вражеского дзота 20-летний Чолпонкул Тулебердиев. А в Екатеринбурге председатель общественной организации Кыргызстан Урал Гульшан Долонбаева встретилась с ветеранами Железнодорожного района и поблагодарила их за Победу.