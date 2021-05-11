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Внимание, розыск! Пропал 49-летний Бактыгул Саякбаев

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- Оксана Гут
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Внимание, розыск! ОВД Ысык-Атинским районом разыскивается без вести пропавший Саякбаев Бактыгул Аскерович 1972 года рождения, который 24 апреля текущего года вышел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.

Был одет: футболка с черно-белыми полосками, спортивные брюки синего цвета, на ногах сланцы синего цвета. Особые приметы: на спине с левой стороны имеется шрам 5 см.

Просим всех, кто видел разыскиваемого или владеет какой-либо информацией об его местонахождении, сообщить по следующим номерам телефонов: 0(312) 61-69-07, 0(708) 10-21-10.


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URL: https://www.vb.kg/400770
Теги:
ГУВД, розыск, Чуйская область, Кыргызстан, пропавшие без вести
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