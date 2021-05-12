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Узбекистан отрицает возможность размещения у себя американских военных

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- Евгений Денисенко
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Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещение иностранных военных баз и объектов в стране. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана, в ответ на информацию газеты The Wall Street Journal (WSJ) о такой возможности.

Как сообщал ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на WSJ, ссылающейся на собственные источники, США могут разместить войска, которые они выводят из Афганистана, в странах Средней Азии, Персидского Залива или на отдельные корабли ВМС. Отмечается, что предпочтительным вариантом было бы размещение в Узбекистане и Таджикистане, которые граничат с Афганистаном. Но это осложняется "большим военным присутствием" России и растущим влиянием Китая.

По информации WSJ, США необходимы базы для размещения военнослужащих, беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии. Но США не запрашивали размещение войск на базах в Средней Азии, пока этот вариант находится на рассмотрении Минобороны, Госдепартамента и Белого дома. WSJ отмечает, что у США были базы в Узбекистане и Кыргызстане. Они использовались для дислокации сил и ведения операций в Афганистане. США покинули базу в Узбекистане в 2005 году, в Кыргызстане - еще через почти 10 лет.

"В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы - недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов", - заявил представитель Минобороны в ответ на появившуюся в WSJ информацию.

По его словам, этот принцип заложен и в конституции, и в концепции внешней политики. В военном ведомстве также отметили, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.

Вывод американских войск из Афганистана начался 1 мая и должен завершиться к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в США. По последним данным, отмечают РИА Новости, в Афганистане насчитывалось менее 10 тысяч военных НАТО и его партнеров, в том числе две с половиной тысячи американцев. Задача военных состояла в основном в обучении и подготовке афганских сил безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/400784
Теги:
США, Узбекистан, армия
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