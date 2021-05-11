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Глава МЧС: Россия наш главный партнер, друг и всегда поддержит Кыргызстан

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- Оксана Гут
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"Давайте будем ценить истинного друга!". С таким обращение выступил министр чрезвычайных ситуаций КР Бообек Ажикеев, говоря о взаимоотношениях Кыргызстана и России.

"Участились слухи о недружественной политике России в отношении Кыргызстана. Я хочу сказать, что политика дело очень тонкое, - сказал глава МЧС и продолжил, - Россия была и есть наш главный партнер, друг и всегда поддержит Кыргызстан. Между нашими странами подписан внушительный двусторонний пакет соглашений, отвечающих интересам двух стран. Конечно, на внезапно появляющиеся конфликты, те или иные события, которые происходят в разных регионах нашего огромного СНГ, не всегда позволяет России реагировать быстро. Независимо от мгновенно развивающихся конфликтов, Россия всегда принимает разумные и взвешенные решения".

Полное видеообращение ниже:


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URL: https://www.vb.kg/400785
Теги:
МЧС, ОДКБ, приграничные конфликты, Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, Помощь
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