Глава МЧС: Россия наш главный партнер, друг и всегда поддержит Кыргызстан

"Давайте будем ценить истинного друга!". С таким обращение выступил министр чрезвычайных ситуаций КР Бообек Ажикеев, говоря о взаимоотношениях Кыргызстана и России.

"Участились слухи о недружественной политике России в отношении Кыргызстана. Я хочу сказать, что политика дело очень тонкое, - сказал глава МЧС и продолжил, - Россия была и есть наш главный партнер, друг и всегда поддержит Кыргызстан. Между нашими странами подписан внушительный двусторонний пакет соглашений, отвечающих интересам двух стран. Конечно, на внезапно появляющиеся конфликты, те или иные события, которые происходят в разных регионах нашего огромного СНГ, не всегда позволяет России реагировать быстро. Независимо от мгновенно развивающихся конфликтов, Россия всегда принимает разумные и взвешенные решения".

Полное видеообращение ниже: