Текебаев: Армия Кыргызстана сильнее, чем у Таджикистана (видео)

Армия Кыргызстана сильнее, чем у Таджикистана. Об этом в интервью Жалбырак ТВ заявил экс-депутат Омурбек Текебаев.

По его словам, согласно мировому рейтингу по силовому блоку, Таджикистан из 138 стран находится на 99 месте. Кыргызстан на 93 месте.

- То есть наша армия по сравнению с таджикистанской сильнее. Более того, в геополитическом плане наши силы намного превосходят таджикские.

Самое главное, стоит отметить опыт наших солдат и их дух. С нашей стороны, мы потеряли трех военнослужащих, таджикская сторона девять военнослужащих потеряли. Больше всего мы понесли потери среди гражданского населения.

В этой связи, думаю, если наша армия получила бы приказ дать соответствующий отпор, то потерь с таджикской стороны было бы больше, - сказал Текебаев.