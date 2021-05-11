Кыргызстанцы провели в Москве ифтары

В священный месяц Рамазан мусульмане-кыргызстанцы в России вместе со всеми единоверцами занимаются благотворительной деятельностью. И, в том числе, проводят, как и в прежние годы, ифтары (праздничный ужин-разговение после захода солнца).

Как сообщили в Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, два таких ифтара прошли возле Мемориальной мечети на Поклонной горе, в рамках традиционно устраиваемого здесь "Шатра Рамадана"

"Шатер Рамадана" - это ежегодный культурно-благотворительный проект, организуемый Духовным Управлением мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман Российской Федерации и московского правительства. В "Шатер Рамадана" ежедневно с заходом солнца все желающие приглашаются разделить ужин-ифтар, послушать со сцены выступления и творческие номера национальных коллективов. Такие мероприятия, включающие насыщенную культурно-познавательную программу, в течение всего священного месяца проводятся мусульманами - представителями различных народов и стран, включая Кыргызстан.

"Здесь – все для посетителей: современная кухня, широкоформатный экран и аудио-оборудование для проведения культурно-просветительских программ, приветливые волонтеры, всегда царит атмосфера радушия. Интерьер шатра радует взоры своей яркостью и свежестью, украшается переводами аятов из Священного Корана и хадисов, цветами и разноцветными шарами. Площадь "Шатра Рамадана" организаторы увеличивают год от года, с радостью принимая тысячи посетителей в течение всего месяца", - отмечается на сайте культурно-просветительского проекта "Шатер Рамадана".

Сама Мемориальная мечеть на Поклонной горе была построена в 1997 году в память о воинах-мусульманах, погибших в Великой Отечественной войне. Расположена в парке Победы на Поклонной горе в Западном административном округе Москвы.

На ифтарах, организованных кыргызской диаспорой во взаимодействии с представительством Духовного управления мусульман Кыргызстана в России, также были представлена культура и традиции родной страны, блюда национальной кухни.

Как отмечают в ДУМ Москвы, выходцы из Кыргызстана принимают активное участие в деятельности мусульманской конфессии столицы, в проводимых ею мероприятиях. В частности, в Московских международных конкурсах чтецов Корана, на которые приглашаются лучшие знатоки учения – хафизы - из различных государств.

"Конкурс имеет многолетнюю историю, о нем знают за рубежом. Его участники и зарубежные гости - а это, безусловно, очень уважаемые и авторитетные в исламском мире люди - посредством нашего мероприятия знакомятся с нашей страной и мусульманами России, увозят с собой самые добрые чувства и хорошие впечатления о стране. Не случайно такой конкурс организуется при поддержке министерств иностранных дел, культуры РФ и правительства Москвы", - рассказали в Совете муфтиев РФ.