Депутаты Жогорку Кенеша призвали открыть Исторический музей к 31 августа

Депутаты Жогорку Кенеша призвали госорганы выплатить долг в 225 тысяч евро немецкой компанией, которая оборудовала Исторический музей в Бишкеке, и открыть его к 31 августа.

Как сообщает пресс-служба парламента, депутаты Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению ЖК на выездном заседании 10 мая посетили Государственный исторический музей.

В ходе заседания министр культуры, информации, спорта и молодежной политик Кайрат Иманалиев проинформировал депутатов о реконструкции музея, о ремонтных работах, проведенных внутри и снаружи культурного учреждения. По его словам, объект был закрыт на реконструкцию 25 мая 2016 года. Для проведения ремонта из государственного бюджета было выделено 1,5 млрд сомов. Кроме того, по линии Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА) было профинансировано $15 млн, которые были направлены на наружную отделку здания.

Глава Минкультуры добавил, что у музея имеется задолженность в размере 225 тыс. евро перед немецкой компанией "Vitrinen-und Glasbau REIER", которая оборудовала музей, установила предметы интерьера и экспонаты.

"В музее внедрена система электронного управления, однако ключи от программного обеспечения находятся у вышеуказанной компании и переданы они будут кыргызской стороне только после погашения задолженности", - сказал Иманалиев.

В ходе обсуждения депутат Кожобек Рыспаев призвал представителей исполнительной ветви власти ускорить решение обозначенных вопросов. Он подчеркнул недопустимость перекладывания ответственности от одного госоргана к другому и рекомендовал всем профильным учреждениям решать назревшие проблемы сообща, в том числе по выплате долга "Vitrinen-und Glasbau REIER".

Депутат Бейшенаалы Нурдинов раскритиковал качество ремонта, отметив, что здание начало разрушаться еще до открытия музея.

"Налицо бесхозяйственное отношение к ремонту, полы потрескались, начала выходить из строя водопроводная система. Те, кто ремонтировал здание, должны понести ответственность", - говорит Нурдинов.

В завершение заседания парламентарии предложили приурочить открытие Исторического музея к 31 августа – Дню независимости Кыргызстана и призвали правительство поторопиться, чтобы успеть завершить ремонт к этой знаменательной дате.

Кроме того, члены Комитета приняли решение о детальном обсуждении этой темы на следующем заседании Комитета с приглашением всех заинтересованных сторон, в том числе представителей ТИКА.