В ЕАЭС разработан проект соглашения об общем рынке газа

Страны Евразийского экономического союза продвинулись на пути интеграции в газовой сфере. В Евразийскую экономическую комиссию был внесен проект соглашения об общем рынке газа ЕАЭС, разработанный Российской Федерацией.

Как отметил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на состоявшемся в Москве заседании Комитета по вопросам устранения разногласий и спорных ситуаций и обеспечения свободы перемещения товаров в ЕАЭС, документ уже направлен в страны Союза.

"Совет Комиссии просил ускорить внутригосударственное согласование проекта соглашения, так как этот вопрос будет вынесен на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Ратифицировать соглашение планируется в следующем году", - сообщил Мясникович.

Департамент энергетики ЕЭК уже подготовил детальный план-график по согласованию документа. Вместе с тем было отмечено, что проект необходимо дополнить едиными правилами доступа к газотранспортным системам, которые пока российской стороной не представлены.

Согласно планам, общий рынок газа в Евразийском экономическом союзе (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) должен быть сформирован к 2025 году. В течение 2021 года предусматривается отработать положения соответствующего договора, включая вопросы недискриминационных подходов, тарифы и ценообразование, в том числе, на прокачку газа. Международный договор, который должен вступить в силу до 1 января 2025 года, предполагает, что во всех странах ЕАЭС введут единую систему цен на газ для промышленности. Разница будет обусловлена только расстояниями от месторождений.