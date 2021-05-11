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В Таджикистане суды обяжут делиться информацией со СМИ

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Правительство Таджикистана подготовило и направило в парламент законопроект "О доступе к информации о деятельности судебных органов".

Проект закона направлен на обеспечение гласности и справедливости судебных разбирательств, укрепление взаимоотношения судов страны со средствами массовой информации, повышение уровня доверия граждан судебным органам, сообщил "Азия-Плюс" источник в правительстве Таджикистана.

По его словам, законопроект, в частности, предусматривает принципы предоставления информации со стороны судов СМИ, обязательства сторон (судов и СМИ) при распространении информации и др.

"Проект закона также определит принципы участия представителей СМИ в судебных разбирательствах, получения информации из архивов судов", - сказал источник.

Заместитель главы Комитета по законодательству и правам человека нижней палаты парламента Таджикистана Равшан Раджабзода в коротком телефонном интервью "Азия-Плюс" заявил, что только после одобрения законопроекта со стороны народных избранников сможет разъяснить его положения журналистам.

Он заверил, что вышеназванный законопроект будет рассмотрен на очередном заседании нижней палаты парламента Таджикистана, который состоится в ближайшую пятницу, 14 мая.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/400804
Теги:
СМИ, суд, Таджикистан
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