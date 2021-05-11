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"За мужество". Личному составу УВД Баткенской области подарили автомобиль

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- Оксана Гут
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Личному составу УВД Баткенской области подарили автомобиль, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате вооруженных столкновений на приграничных участках Баткенской области нанесен значительный ущерб материально-технической

базе сотрудников территориальной милиции. В Лейлекском районе сожжен и разрушен участковый пункт милиции села Максат, разграблено здание Жаны-Жерского отделения милиции. В результате обстрелов повреждены две автомашины марки "Газель" и "Нива".

"Неравнодушные граждане решили поддержать местных милиционеров, помочь в скорейшем возвращение к штатному режиму работы. В качестве материальной помощи компания "Бийиктик Курулуш" передала в дар правоохранителям автомобиль марки "Honda CR-V 2", - говорится в сообщении.

Представитель компании Нурбек Калбаев отметил, что сотрудники милиции внесли большой вклад в установление мира на приграничной территории.

"Мы стали свидетелями вашего самоотверженного служения народу, мужества и стойкости. Мы рады внести вклад в дело обеспечения правопорядка и оказать вам посильную помощь", - отметил Нурбек Калбаев в своей речи.

Начальник УВД Баткенской области полковник милиции Мурат Боронов поблагодарил компанию "Бийиктик Курулуш" за оказанную помощь и отметил, что сотрудники милиции и впредь будут выполнять свою работу по охране общественного порядка и безопасности на самом высоком уровне.


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URL: https://www.vb.kg/400812
Теги:
Баткенская область, приграничные конфликты, Кыргызстан, автомобили, УВД
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