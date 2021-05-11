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Желающие помочь баткенцам могут перечислить денежные средства на спецсчет

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- Бакыт Басарбек
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Министерство здравоохранения и социального развития информирует, что желающие на добровольной основе помочь населению в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе могут перечислить денежные средства на специальный счет Аппарат полномочного представителя ПКР в Баткенской области. Специальный счет был открыт для аккумулирования денежных средств, поступающих на добровольной основе.

Юридические и физические лица могут перечислить денежные средства на нижеуказанные счета:

Реквизиты счета в национальной валюте (сомах):

Банк получатель: Центральное казначейство

БИК 440001;

ИНН 01312199910086

Номер счета № 4409021103005073 (Аппарат полномочного представителя

ПКР в Баткенской области)

Код платежа 14411100 – (Текущая помощь)

Реквизиты счета в национальной валюте (сомах) в ОАО (РСК Банк):

Получатель: ЦК МЭФКР

Банк получатель: ОАО "РСК Банк"

БИК 129001:

Номер счета № 1299004130020145 "Счет ЦК МЭФКР для сбора денежных

средств в поддержку населению Баткенской области"

Код платежа 14411100 – (Текущая помощь)


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URL: https://www.vb.kg/400813
Теги:
Баткенская область, гуманитарная помощь, Кыргызстан, Минздрав
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