Желающие помочь баткенцам могут перечислить денежные средства на спецсчет

Министерство здравоохранения и социального развития информирует, что желающие на добровольной основе помочь населению в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе могут перечислить денежные средства на специальный счет Аппарат полномочного представителя ПКР в Баткенской области. Специальный счет был открыт для аккумулирования денежных средств, поступающих на добровольной основе.
Юридические и физические лица могут перечислить денежные средства на нижеуказанные счета:
Реквизиты счета в национальной валюте (сомах):
Банк получатель: Центральное казначейство
БИК 440001;
ИНН 01312199910086
Номер счета № 4409021103005073 (Аппарат полномочного представителя
ПКР в Баткенской области)
Код платежа 14411100 – (Текущая помощь)
Реквизиты счета в национальной валюте (сомах) в ОАО (РСК Банк):
Получатель: ЦК МЭФКР
Банк получатель: ОАО "РСК Банк"
БИК 129001:
Номер счета № 1299004130020145 "Счет ЦК МЭФКР для сбора денежных
средств в поддержку населению Баткенской области"
Код платежа 14411100 – (Текущая помощь)