Желающие помочь баткенцам могут перечислить денежные средства на спецсчет

Министерство здравоохранения и социального развития информирует, что желающие на добровольной основе помочь населению в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе могут перечислить денежные средства на специальный счет Аппарат полномочного представителя ПКР в Баткенской области. Специальный счет был открыт для аккумулирования денежных средств, поступающих на добровольной основе.

Юридические и физические лица могут перечислить денежные средства на нижеуказанные счета:

Реквизиты счета в национальной валюте (сомах):

Банк получатель: Центральное казначейство

БИК 440001;

ИНН 01312199910086

Номер счета № 4409021103005073 (Аппарат полномочного представителя

ПКР в Баткенской области)

Код платежа 14411100 – (Текущая помощь)

Реквизиты счета в национальной валюте (сомах) в ОАО (РСК Банк):

Получатель: ЦК МЭФКР

Банк получатель: ОАО "РСК Банк"

БИК 129001:

Номер счета № 1299004130020145 "Счет ЦК МЭФКР для сбора денежных

средств в поддержку населению Баткенской области"

Код платежа 14411100 – (Текущая помощь)