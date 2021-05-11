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В Ананьево открыли мемориальную доску земляку, генералу Николаю Лященко

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- Светлана Лаптева
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На Иссык-Куле в Ананьево открыта мемориальная доска в память о Герое Советского Союза, генерале Николае Лященко. Сама идея родилась в ходе работы поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" по увековечиванию Героев Великой Отечественной войны из Киргизской ССР. Поисковики попросили Олега Еременко (Лященко) помочь разобраться в сложном вопросе увековечивания памяти солдат из Киргизской ССР, которые погибли в ходе боев за Берлин. В ходе работы выяснилось, что Олег не только председатель отделения Общероссийской общественной организации "Офицеры России" в Германии, но и доводится двоюродным внуком Николаю Григорьевичу Лященко,

- У нас сразу возник вопрос и по сохранению памяти Николая Григорьевича Лященко на территории Кыргызстана, ведь он всей душой любил Среднюю Азию. Вырос на Иссык-Куле, некоторые источники говорят, что и родился он здесь. Его биография отражает все события, происходящие в молодой Советской Республике. Он всегда был там, где трудно, например, он воевал с фашизмом еще в Испании, а во время Великой Отечественной войны отступал с войсками от границы. Есть в его биографии и особая заслуга - он без боя сумел взять город в Германии, когда война заканчивалась. И город сохранил, и жителей, и солдат своих. Всю жизнь служил в армии, был командующим округом ТУРКВО и САВО. И потом был одним из основателей военно-спортивных игр "Зарницы" и "Орленка". Много помогал Кыргызскому национальному военному лицею, выпускники которого до сих пор вспоминают его добрым словом. Он был социально активным гражданином, даже в отставке подключался к решению проблем, помогал людям, не по приказу, а от души. И самое важное - он помнил о войне, о своих товарищах, для нас как для поисковиков это важно, - пояснили поисковики Кыргызстана.

Решено было установить мемориальную доску в школе, которая носит имя Николая Григорьевича Лященко в Ананьево. Разработку и практическое осуществление проекта взяли на себя поисковики, поддержал проект Олег Сергеевич Еременко (Лященко). Было получено одобрение на установку доски в ветеранской общественности района, школы, Министерство Обороны КР.

Доска была изготовлена несколько месяцев назад, выбрали фото, обсудили концепцию, учителя школы сочинили стихотворение для доски, команда художников по камню Мария Быкова и Расул, Султан изготовили саму доску. Очень ждали приезда Олега Еременко (Лященко), но из-за пандемии он приехать не смог.

Определили, что открыть мемориальную доску будет правильно в Дни празднования Великой Победы, тем более, 10-го мая у Николая Григорьевича Лященко день рождения.

В ходе подготовки проекта организаторы обратились в Министерство Обороны Кыргызстана, Совбез, администрацию президента. Многие военнослужащие Кыргызстана и просто общественные деятели, узнавая об открытии доски, рассказывали очень много реальных дел, которые сделал Николай Григорьевич для подготовки военных кадров Киргизской ССР.

Открытие провели с учетом эпидемиологических ограничений. Заместитель губернатора Иссык-Кульской области по социальным вопросам Эльмира Усенова рассказала, что доска открывается своевременно:

- В ближайшее время в области планируется создание единой организации для молодежи, которая бы воспитывала в юношах и девушках патриотизм, одним из направлений включается военно-спортивное воспитание, и мы рады, что в школе села Ананьево живой интерес к истории, сохраняются традиции. Это поддерживается нашим государством, - сказала она.

Само открытие доски прошло торжественно. Выступили командир войсковой части Сил воздушной обороны ВС КР, майор Туратбек Казыбеков, командир базы ВМФ в Караколе Антон Темнохудов, ветераны афганской и баткенской войны, ветераны из Семеновки, Григорьевки и других иссык-кульских сел. Военнослужащие СВО Минобороны заступили в почетный караул вместе со школьниками. Дети читали стихи, эпизоды биографии Николая Григорьевича Лященко. Во время минуты молчания салютная группа произвела три выстрела в память о Николае Григорьевиче, а также в память обо всех участниках войны.

А затем всех пригласили посетить школьный музей. Оказалось, что музей уникален и действительно хранит реликвии прошлого. В музее сохраняются и знамена, которые передавал в музей Николай Лященко и собран большой фотоматериал как по биографии Героя Советского Союза Ананьева, в честь которого названо село, а также материалы и статьи по биографии Николая Лященко. Небольшую премию для ремонта музея передали директору школы им Лященко от семьи героя. Также премия передана и в музей боевой славы молодежного спортивно-клуба "Эдельвейс".

Грамоты с портретом Николая Григорьевича вручены директору школы, активным учителям и ученикам за сохранение памяти и изучение истории Великой Отечественной войны.

- Любопытно, что 20 лет назад музей ремонтировали на средства швейцарского фонда. Сегодня музей снова нуждается в ремонте. В свое время в селе был отдельный музей Николая Григорьевича Лященко, но за годы перестройки мы о нем ничего не слышали, знаем, что его передавали под патронаж Минкульта. Где экспонаты? В нашем школьном музее и история села, и все что связано с памятными материалами по Николаю Лященко. Нам бы дизайнера, студентов-волонтеров, чтобы посоветоваться как можно и облик сохранить, и соответствовать современности - пояснила хранитель музея Зоя Студеникина.

Директор школы Ольга Перегудова рассказала, что в свое время школа носила имя Навои, затем стала носить имя Николая Григорьевича Лященко.

- Нам бы хотелось сохранить историю всех выпускников школы, учителей, жителей села. Считаем, что это очень важная миссия школы. И просим поделиться фото и видео материалами, которые касаются этой темы. Представители поискового движения Кыргызстана рассказали об опыте работы школы № 24 в Бишкее и мы также готовы поддержать идею создания и участия в международной поисково-исследовательской группе по изучению биографии Героев Советского Союза - Николая Григорьевича Лященко и Ананьева. Предварительно прорабатывается и вопрос участия в проекте "Побратимство Памяти- побратимство школ". Возможно, это будет с г. Выборгом и другими школами, - сказала она.

Надо отметить личное участие и неравнодушие к теме памяти о двоюродном дедушке Олега Сергеевича Еременко. Он всегда на связи, расспрашивает, что получается, чего не стоит делать. Хороший пример ответственности семьи за вопрос памяти об известном человеке. Поскольку приехать в Ананьево пока не вышло, видеообращение Олега Сергеевича Еременко было озвучено для учеников и учителей школы имени Лященко. Он рассказал, что в эти же дни доски в память о Николае Григорьевиче Лященко открыты в городе Германии, где он смог договориться о мирной сдаче, а также в городе Выборг, где он проходил службу.

- Нам нравится идея создания в Иссык-Кульской области молодежной патриотической организации, и мы можем продумать проведение например турнира имени Лященко по каким-то видам спорта, например, по стрельбе. Ведь дед курировал "Зарницу", "Орленок" и снайперские курсы. Может быть это будет какая то другая форма сотрудничества, но наша семья хотела бы чтобы на Иссык-Куле знали, что все братья Лященко верой и правдой служили Иссык-Кулю. Дед хорошо говорил на кыргызском языке, и мы хотели бы, чтобы и дальше сложилась добрая дружба наследников игр "Зарница", "Орленка", и потомков Николая Григорьевича Лященко, д, - рассказал Олег Еременко.


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URL: https://www.vb.kg/400817
Теги:
ВОВ, Иссык-Кульская область, памятник, герой, Кыргызстан
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