В Пекине создали зону для развития интеллектуальных авто

В Пекине официально запущена пилотная зона реализации программы интеллектуальных автомобилей с сетевыми возможностями, где проводятся испытания автономных автомобилей на высокой скорости, беспилотных автомобилей для перевозки товаров с правом работать на дорогах.

На территории пилотной зоны площадью 225 кв. км в новом городке района Ичжуан находятся пекинский международный аэропорт "Дасин", а также шесть автомагистралей и городских скоростных шоссе вокруг Ичжуана, в том числе скоростные автомагистрали Пекин - Тайбэй и Пекин -Тяньцзинь.

"Общий план охватывает 5 типов задач и мер, а также 18 ключевых целей, которые будут выполнены первоочередно", - заявил Кун Лэй, заместитель директора Пекинского комитета по управлению зоной технико–экономического развития. По его словам, в условиях, когда беспилотная эксплуатация докажет безопасность, отсутствие аварий и соответствие автономных автомобилей определенным стандартам, сотрудник по безопасности сначала пересядет с места водителя на сиденье второго пилота, затем - на заднее сиденье и, наконец, покинет беспилотный автомобиль.

К настоящему времени для тестирования беспилотных автомобилей городские власти Пекина выделили 200 дорог общей протяженностью 699,58 км, общая длина пробега автомобилей, испытанных на безопасность, превысила 2,68 млн км. "Отмечается, что в Пекине с учетом конкретной ситуации будет открыто шесть высокоскоростных шоссе общей протяженностью 143 км", - сообщил Кун Лэй.

По сообщению заместителя главы Бюро по делам экономики и информатизации Цзян Гуанчжи, экспериментальная зона является первой в Китае пилотной зоной, ориентированной на инновации в политике управления. Зона создала систему, охватывающую дорожные испытания, демонстрационные приложения и коммерческую эксплуатацию интеллектуальных подключенных автомобилей, строительство и эксплуатацию придорожной инфраструктуры. Как сказал Цзян Гуанчжи, предполагается проведение масштабной пробной эксплуатации полностью проверенных интеллектуальных автомобилей с сетевыми возможностями и оказание коммерческих услуг, включая автономное вождение, интеллектуальные подключенные автобусы, логистические услуги автономных транспортных средств, автономное паркование автомобилей вместо гостей. Это позволит предприятиям предоставлять платные услуги в ходе ведения коммерческой деятельности.

"В будущем будут постепенно расширяться сферы деятельности беспилотных автомобилей доставки, создаваться такие новые сценария использования, как розничная торговля и безопасность, и реализовываться комплексное коммерческое применение транспортных средств. А это поможет создать новые продукты и форматы бизнеса в сфере "беспилотной экономики", ориентированной на будущее", - сказал Кун Лэй.

Стало известно, что в пилотной зоне также будут сформулированы и внедрены методы взаимного признания результатов дорожных испытаний беспилотных автомобилей, проведенных в разных территориях страны, чтобы предоставить предприятиям удобства, повысить эффективность и снизить затраты на испытания.