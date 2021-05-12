В Кыргызстане ожидается дефицит растительного масла?

Растительное масло будет дорожать. Как стало известно редакции после разговора с руководителями нескольких фирм - поставщиков этой продукции, - цена вырастет до 200 сомов и выше. Более того, подчеркнули информаторы, в июле–августе возможен его дефицит.

Особо удивляться такой перспективе не стоит. В прошлом году урожаи подсолнечника в России и Казахстане были низкими, масла было выработано значительно меньше, чем в предыдущие годы. В России, к примеру, на 20 процентов, в Казахстане - на 35. Братские страны помогали нам в обеспечении этим продуктом в течение последних лет, но сейчас и у них запасы заканчиваются. Наши бизнесмены получают информацию о том, что в соседних государствах из–за отсутствия сырья уже закрылось большинство предприятий.

Кыргызстан как участник Евразийского экономического союза может в принципе импортировать эту продукцию, но таможенные сборы увеличат цены в разы. Золотым выйдет для нас маслице. Партнеры по ЕАЭС смогут поставлять Кыргызстану свою продукцию не раньше ноября–декабря, а по каким ценам - вообще неизвестно.

И все же какие перспективы в этом деле? Если говорить прямо, что никакие.

Кыргызстан когда–то обеспечивал себя растительным маслом на 70–80 процентов, сейчас только на 17. Наши чиновники сделали все возможное для искоренения маслобойной отрасли. Задавливали крестьян и переработчиков налогами, не выделяли льготные кредиты, зато импорту предоставляли широкую дорогу на наши рынки, а в оправдание этой близорукой политике заявляли: "Импортное масло дешевле нашего". Конечно, дешевле. Ведь даже в странах ближнего зарубежья фермерам и переработчикам предоставляются всевозможные преференции, а с наших производителей фискалы и коррупционеры дерут три шкуры.

Для того чтобы расшевелить маслобойную отрасль, бизнесмены предлагают арендовать в России территории для выращивания подсолнечника, а уже готовое сырье привозить в Кыргызстан и перерабатывать на наших заводах. По самым скромным подсчетам, нужно 80 тысяч гектаров. Россия, конечно, огромная страна, но свободных площадей для иностранных фермеров и переработчиков и там вряд ли найдется. Да еще неизвестно, в какую копеечку влетит аренда российских полей. Может, игра и не стоит свеч?

Остается полагаться только на собственные силы. Как сообщил редакции заместитель министра сельского хозяйства Азамат Мукашев, в прошлом году подсолнечник был посеян на территории в 10 тысяч гектаров, а в этом планируется на 20 тысячах га. То есть мы сможем себя обеспечить растительным маслом в лучшем случае только на 30 процентов. Не густо. "Но зато на следующий год будем полностью формировать структуру посевов с учетом выполнения программы продовольственной безопасности", - подчеркнул Азамат Мукашев.

До следующего года еще дожить нужно, а кроме того, необходимо уже сегодня разработать меры для предоставления крестьянам, решившим выращивать подсолнечник, режим наибольшего благоприятствования.