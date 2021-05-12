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Туристическая милиция: "Иссык-Куль - залог безопасного туризма"

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- Оксана Гут
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Безопасность туристов на Иссык-Куле под контролем. УВД Иссык-Кульской области подготовила социальный ролик о туристической милиции.

Посыл ролика – это весомый аргумент в оценке надежности туристического направления для посещения иностранными туристами Иссык-Кульской области, где они могут насладиться уникальной природной достопримечательностью региона, не задумываясь о своей безопасности, об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Как отметили в областной милиции, с приближением летнего туристического сезона на личный состав туристической милиции возлагается огромная ответственность за эффективность выполнения поставленных задач в сфере обеспечения безопасности и комфорта туристов и отдыхающих.

Приобретенный опыт работы предыдущих лет будет использован, и в текущем летнем туристическом сезоне. Но уже с введенными санитарно-эпидемиологическими требованиями, в связи, складывающейся ситуацией с инфекционным заболеванием коронавируса.

"Не только иностранные туристы, а также отдыхающие из других областей и городов республики могут рассчитывать на любую помощь, начиная от защиты жизни и здоровья, заканчивая ориентированием на местности, если плохо знают регион. Туристическая милиция будет патрулировать зоны в горных туристических местностях Ак-Суйского, Тюпского, Жети-Огузского и Тонского районов. В городах Каракол и Чолпон-Ата будут нести службу по 13 маршрутам, где будут консультировать гостей и оперативно реагировать на все их обращения", - говориться в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/400844
Теги:
Иссык-Кульская область, туризм, безопасность, Кыргызстан, УВД
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