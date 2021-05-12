WhatsApp перенес дату отключения абонентов

Мессенджер WhatsApp перенес дату отключения пользователей сервиса, которые откажутся принимать условия нового соглашения. Об этом пишет британская газета Daily Mail, сообщает Tengrinews.kz.

Ранее сообщалось, что 15 мая 2021 года WhatsApp поставит пользователей перед выбором - принять новые правила сервиса или отказаться от них. Те абоненты, которые согласятся с новыми условиями использования WhatsApp, смогут пользоваться им, как и раньше.

Пользователи, которые откажутся принять обновленные правила, будут серьезно ограничены в функциональности, они не смогут читать и отправлять сообщения: мессенджер будет работать только на прием звонков и уведомлений, до тех пор пока человек не согласится с обновленными условиями.

Однако, как уточнил изданию представитель компании, владельцы мессенджера намерены дать юзерам еще некоторое время, прежде чем они могут потерять доступ к приложению.

После 15 мая пользователи WhatsApp еще несколько недель будут получать постоянные напоминания о необходимости принять условия, до того как функциональность их аккаунта ограничат. В пресс-службе мессенджера не указали точного срока, когда прекратят убеждать юзеров.

В WhatsApp пояснили, что вскоре после вступления обновления в силу для людей, отказавшихся от принятия соглашения, введут запрет на получение и отправку сообщений, затем у них пропадет возможность получать уведомления о новых сообщениях.

Напомним, новые правила использования WhatsApp предусматривают передачу большего, чем ранее, объема пользовательских данных в материнскую компанию Facebook. Первая попытка внедрить их была предпринята еще зимой, однако изменения вызвали резкую критику со стороны пользователей, поэтому сервис решил их отложить.