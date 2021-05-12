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Власти Узбекистана решили пересадить чиновников в частные помещения

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Власти Узбекистана решили оптимизировать расходы на содержание госаппарата. Теперь государственные органы и организации планируется размещать в арендованных у частников помещениях, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Это предусмотрено постановлением президента "О мерах по ускоренному развитию сферы услуг".

Мирзиёев поручил в двухмесячный срок принять меры по широкому внедрению системы размещения государственных органов и организаций в зданиях субъектов предпринимательства на арендной основе с оптимизацией строительства зданий и сооружений в рамках программ развития социальной и производственной инфраструктуры.

На первоначальном этапе планируется провести инвентаризацию земельных участков, зданий и сооружений, где расположены государственные органы и организации, в Алмазарском, Мирабадском и Яккасарайском районах Ташкента, критически рассмотреть их площади и внести в Кабинет Министров предложения по их оптимизации в целях выделения субъектам предпринимательства для возведения объектов сферы услуг.

Руководить всем этим процессом будет специально созданная Рабочая группа по обеспечению эффективного использования земельных площадей, зданий и сооружений, которую возглавил вице-премьер Джамшид Кучкаров.


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URL: https://www.vb.kg/400853
Теги:
Узбекистан, чиновник
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