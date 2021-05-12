Президент посетил Республиканскую детскую инженерно-техническую академию

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 12 мая, посетил Республиканскую детскую инженерно-техническую академию "Алтын түйүн", расположенную в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во дворе учреждения воспитанники академии продемонстрировали Главе государства навыки управления дронами, восточных единоборств, презентовали мини-трактор, собранный учащимися. Воспитанники клуба "Созвездие" предложили Садыру Жапарову войти в планетарий и посмотреть на "иллюстративное небо".

Садыр Жапаров ознакомился с классами робототехники, информатики, изобразительного искусства, 3D-моделирования, астрономии. Учащиеся продемонстрировали Главе государства различные модели собранных ими роботов, роботизированную технику, проекты моделирования и программирования, рассказали о своих творческих достижениях и планах на будущее.

Президент Садыр Жапаров в беседе с преподавателями и воспитанниками академии отметил потенциал учреждения для широкого внедрения педагогических инноваций и накопления новых технологий дополнительного образования.

"Очевидно, что здесь сохранены лучшие традиции технического образования. Несмотря на непростой период, мне приятно отметить, что здание Академии сохранилось, а проектные, изобретательские, конструкторские и исследовательские работы продолжаются", - сказал Садыр Жапаров и с удовлетворением подчеркнул вклад преподавателей и руководства Академии.

Садыр Жапаров выразил полную поддержку дальнейшему развитию технических знаний студентов с целью экономической модернизации страны.

"Сегодняшний день выдвигает другие требования. Мировое сообщество присоединилось к промышленной революции "Поколения 4.0". В связи с этим мы сталкиваемся с новыми серьезными вызовами, которые требуют иных подходов к образованию молодежи", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил два стратегических сектора в развитии отечественной экономики - горнодобывающая промышленность и энергетика, где требуются глубокие знания в области естественных и технических наук.

Следовательно, как сказал Президент, необходимо реформировать образовательную сферу, создав систему, отвечающую потребностям экономики и требованиям новой эпохи.

Садыр Жапаров поздравил всех присутствующих с предстоящим 60-летием юбилеем академии "Алтын түйүн" подчеркнув, что бюджет образовательного учреждения будет увеличен вдвое.

Глава государства также поручил проработать вопрос открытия филиалов детской инженерно-технической академии "Алтын түйүн" в областных центрах страны.

Вместе с этим с учетом пожеланий воспитанников и преподавателей академии Президент Садыр Жапаров отметил, что для спортивных занятий и досуга учащихся на территории учреждения будет начато строительство футбольной и волейбольной площадок.

Педагоги академии попросили Главу государства и далее уделять особое внимание развитию инженерно-технического образования в стране, для того чтобы Кыргызстан прославлялся не только как аграрная, но и технологичная страна. Они поделились своими мыслями по данному вопросу, высказали некоторые пожелания по дальнейшей модернизации деятельности академии.

Президент Садыр Жапаров поручил Министерству образования и науки незамедлительно принять в работу все озвученные в ходе встречи вопросы.

Республиканская детская инженерно-техническая академия "Алтын түйүн" была основана в 1961 году. Сегодня это единственное в Кыргызстане специализированное внешкольное учреждение, занимающееся развитием STEM–образования и научно-технического творчества молодежи с применением информационных технологий.

На сегодняшний день в Академии обучается в онлайн и оффлайн режиме более 1800 детей и подростков в 40-ка детских объединениях по таким направлениям, как: робототехника и алгоритмизация, основы технического моделирования, информатика и программирование, инженерия, 3-D моделирование, компьютерный дизайн, решение изобретательских задач и патентоведение, рисование, шахматы и др.