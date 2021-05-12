Верховный суд объяснил, почему уголовное дело Каныбека Бакиева пересмотрят

Верховный суд прокомментировал решение об отменены обвинительных приговоров в отношении Каныбека Бакиева.

В ведомстве отметили, что в обществе был неверно интерпретирован этот вопрос.

"Верховный суд Кыргызской Республики считает важным указать на то, что судом кассационной инстанции дело было направлено на новое рассмотрение в связи с тем, что судами первой и второй инстанций был допущен ряд нарушений, в том числе не была дана надлежащая оценка показаниям свидетелей.

Вместе с тем, обращаем внимание на тот факт, что судами в оправдательной части приговоров не учтены требования статьи 340 УПК Кыргызской Республики, то есть недоказанность вины не является основанием для оправдания подсудимого согласно действующему УПК Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

В соответствии с Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Верховного суда Кыргызской Республики от 27 апреля 2021 года кассационное представление прокуратуры было удовлетворено, кассационная жалоба адвоката об оправдании Каныбека Салиевича Бакиева оставлена без удовлетворения.

Напомним, Каныбек Бакиев - родной брат беглого экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиев. Он является фигурантом нескольких уголовных дел. На пересмотр, в частности, направлено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностным положением" по факту незаконной выдачи земель.