Аэропорт "Манас" сообщил об изменении прохождения контроля для пассажиров

ОАО "Международный аэропорт "Манас" сообщил об изменениях схемы движения пассажиров международных рейсов в АВК аэропорта "Манас".

Как отмечается, с 4 мая 2021 года изменилась схема прохождения пограничного и таможенного контроля пассажиров в аэровокзале (АВК) аэропорта "Манас".

- Изменения касаются пассажиров международных рейсов. Регистрация и сдача багажа, как и прежде осуществляется на втором этаже АВК "Манас". Пограничный и таможенный контроль в настоящее время осуществляется на 3-м этаже в западном крыле аэропорта, в новом здании АВК-2, - пояснили в "МАМ".

Как уточняется, изменения связаны с завершением строительства здания и вводом в эксплуатацию АВК-2, в котором будут обслуживаться пассажиры международных рейсов.

- Для комфорта пассажиров была увеличена площадь аэровокзала. Теперь она составляет 8,2 тыс. кв.м. Площадь нового трехэтажного здания АВК 2 - 4,5 тыс. кв.м. Площадь действующего сектора для международных рейсов (залы прилета и вылета) составляет почти 3,7 тыс. кв.м, - добавили в "МАМ".