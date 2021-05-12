Жылдыз Бакашова провела заседание по организации летнего отдыха детей

Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Жылдыз Бакашова провела заседание Республиканского штаба по организации летнего отдыха детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе совещания были обсуждены эпидемиологическая ситуация в регионах, вопросы относительно открытия летних лагерей, пришкольных дневных лагерей, организации летнего отдыха детей за счет средств республиканского бюджета.

"Ежегодно по республике начинают свою работу 53 детских оздоровительных центра. Для оздоровления примерно 1000 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из республиканского бюджета выделяется 5 млн сомов. В прошлом году решением Республиканского штаба мероприятия по оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были отменены, а государственным и местным органам власти было рекомендовано организовать деятельность детских оздоровительных центров с условием строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. В текущем году профильным государственным органам совместно с местными органами власти необходимо проработать программу летнего отдыха детей безусловно с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации на местах и с учетом строгого соблюдением соответствующих алгоритмов безопасности здоровья детей", - сказала Жылдыз Бакашова.

Заместитель председателя Кабинета министров особо подчеркнула, что Министерству внутренних дел, Министерству чрезвычайных ситуаций, полномочным представителям Кабинета министров в областях, мэриям городов Бишкека и Оша необходимо принять меры по обеспечению безопасности нахождения детей вблизи водоемов, водных каналов, профилактике безнадзорности, а также правонарушений среди несовершеннолетних в период летних каникул.

В ходе заседания также были затронуты вопросы организации летнего отдыха и реабилитации около 200 детей из семей, пострадавших во время последних событий на кыргызско-таджикской государственной границе в Баткенской области. Профильным ведомствам поручено провести медицинское обследование детей и проработать дальнейшие вопросы относительно их летнего отдыха в детских лагерях.

По итогам заседания были даны поручения государственным и местным органам власти. В частности, полномочным представительствам Кабинета министров в областях совместно с органами местного самоуправления на уровне региональных штабов по недопущению распространения коронавирусной инфекции решить вопросы функционирования летних лагерей и внешкольной кружковой деятельности, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе.

Министерству здравоохранения и социального развития поручено совместно с Министерством образования и науки создать рабочую группу и провести работу по организации летнего отдыха и реабилитации детей, пострадавших граждан в ходе Баткенских событий, путем направления в детские лагеря и пансионаты, в том числе за счет спонсорских средств.

Федерации профсоюзов Кыргызстана рекомендовано обеспечить соответствие подведомственных лагерей санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также совместно с Министерством образования и науки рассмотреть возможность направления на летних отдых детей, пострадавших в Баткенской области, за счет средств, ежегодно выделяемых республиканским бюджетом.

Министерству внутренних дел, Министерству транспорта и дорог поручено обеспечить безопасную транспортировку детей из Баткенской области для организации их летнего отдыха.

Кроме этого, профильным государственным органам поручено внести предложения по совершенствованию политики обучения детей мигрантов государственному языку, в том числе путем открытия летних языковых курсов для них.