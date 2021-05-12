Погода
$ 84.49 - 84.89
€ 101.67 - 103.17

Узбекистан намерен бороться с ростом цен на продовольствие простым методом

175  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Узбекистан намерен бороться с ростом цен на продовольствие простым методом – максимально увеличивая производство мяса и другой важной пищевой продукции, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам прошедшего сегодня видеоселекторного совещания у Шавката Мирзиёева.

"Все большую важность приобретает продовольственная безопасность. Цены на мясо и растительное масло на мировом рынке стабильно растут целый год. В таких условиях необходимо увеличивать производство продуктов питания", – отметили в пресс-службе президента.

Для этого планируется ввести в строй 1 тысячу животноводческих и 277 птицеводческих предприятий, вырастить овощи, картофель, рис, бахчевые и кормовые культуры более чем на 1 миллионе гектаров основных площадей и на высвобождаемых от других культур землях.

Для обеспечения потребности населения в масложировой продукции в этом году президент поручил ответственным лицам принять меры по заготовке 246 тысяч тонн масличных культур и 86 тысяч тонн масла.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/400906
Теги:
продовольствие, Узбекистан, цены
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  