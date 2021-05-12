Узбекистан намерен бороться с ростом цен на продовольствие простым методом – максимально увеличивая производство мяса и другой важной пищевой продукции, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам прошедшего сегодня видеоселекторного совещания у Шавката Мирзиёева.

"Все большую важность приобретает продовольственная безопасность. Цены на мясо и растительное масло на мировом рынке стабильно растут целый год. В таких условиях необходимо увеличивать производство продуктов питания", – отметили в пресс-службе президента.

Для этого планируется ввести в строй 1 тысячу животноводческих и 277 птицеводческих предприятий, вырастить овощи, картофель, рис, бахчевые и кормовые культуры более чем на 1 миллионе гектаров основных площадей и на высвобождаемых от других культур землях.

Для обеспечения потребности населения в масложировой продукции в этом году президент поручил ответственным лицам принять меры по заготовке 246 тысяч тонн масличных культур и 86 тысяч тонн масла.