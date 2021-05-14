История о большой и верной любви: Женя должен победить, чтобы прозреть

Эта история о большой, верной любви. О детях, которых отец "видит" только сердцем. Об удивительной Алтынай Бейсеевой, ставшей ангелом–хранителем незрячего мужа Жени, который мечтает попасть на паралимпийские игры, стать чемпионом и заработать на восстановление зрения. И сейчас ему нужно помочь - совсем чуть–чуть.

Раб из Нооката

Женю Нурматова постоянные читатели "Вечерки" знают уже девять лет. В 2012–м мы с вами собирали парню на операцию, которая помогла бы вернуть ему зрение. Видеть Евгений перестал после того, как "хозяин" избил его черенком лопаты. Эту дикую историю мы уже рассказывали в статье "Сбежавший из рабства хочет видеть" ("ВБ" от 23 ноября 2012 года. - Авт.).

Женя стал настоящим рабом в пять лет. Тогда его звали Рахимжаном. Мальчика так назвала мама. Ее он совсем не помнит, женщина умерла от тяжелой болезни, уходила долго и мучительно. Перед смертью просила свою мать, чтобы она присмотрела за сыном. Отец мальчика в это время отбывал наказание в тюрьме, ждать от него помощи было бессмысленно.

Бабушка Рахимжана пасла скот. Мальчишка помогал ей во всем, в восемь лет он был самым ответственным пастухом Нооката. Нянчил ягнят, как маленьких детей, разговаривал с ними, как с разумными существами, защищал.

Доброго и трудолюбивого мальчишку заприметил сосед Шергазы. Попросил бабушку отдать ему внука - воспитает как родного сына. Пожилая женщина решила, что в семье соседа внук будет хотя бы сытым. Согласилась. Оформила документы на отказ от опекунства в пользу соседа, а сама уехала в Россию. Больше мальчик о ней ничего не слышал.

Шер–байке с приемным сыном не церемонился, бил за любую провинность. Как, впрочем, и всех своих жен - их только при Рахимжане сменилось семь. Мужчина избивал их до тяжелых травм, но в маленьком селе это было обычным делом. Женщины убегали от мужа–изверга, а маленькому Рахиму некуда было податься.

- Он срывал на мне всю злость, накопленную за день. Однажды разозлился и стал топить меня, как котенка, а потом говорит, что я должен еще пожалеть, что он меня не утопил. Так я терпел побои до восемнадцати лет. Однажды Шергазы вернулся домой пьяным. Потребовал дать ему еду. Я в это время грел ужин для его младшей дочки - плитка была всего одна. Я попросил подождать, но Шер сказал, давай еду, как есть. Съев две ложки, швырнул тарелку об стену и зарычал - поче–е–ему холодная?! Он схватил лопату и стал избивать меня по голове, бил черенком по глазам. Я выскочил из дома и постарался убежать подальше, но быстро заблудился. Тогда еще не умел ориентироваться в пространстве без зрения. Я в отчаянии брел по Ноокату. Просто шел вперед. Туда, куда глаза уже не глядели, - рассказывал нам Рахимжан.

В маленьком городке все друг друга знают. Местные жители видели, как Шергазы обходился с сиротой, но не вмешивались. Увидев же окровавленного парня, приютили его, помогли добраться до Бишкека - сказали, что там помогут вернуть зрение.

Как бы встретила столица ослепшего сироту - трудно сказать. По счастливой случайности парень попал в общественное объединение "Ыйы рух", которое занимается реабилитацией людей с алкогольной зависимостью. Отказать в помощи ослепшему парню там не смогли. Глава объединения Муса Иманалиев привел его в "Вечерку", мы подготовили материал и попросили у читателей собрать средства на операцию, которая могла бы вернуть Рахимжану зрение.

Деньги нашлись. Операцию сделали в Бишкеке. Но она прошла крайне неудачно, хирургическое вмешательство только усугубило ситуацию. Если до этого парень различал свет и темноту и немного видел боковым зрением, то после хирургического вмешательства мир полностью потух.

Как Рахим стал Евгением

После неудачной операции Рахимжан не знал, что делать - полностью ослепший, без денег в чужом городе. Но опять–таки просто чудом удалось найти дальнюю родственницу, она приютила парня, он стал помогать ей по хозяйству. Но женщина тяжело заболела и умерла - парень вновь оказался на улице. Приютил его во времянке сосед - добрый, но пьющий. Парень, как мог, помогал ему по хозяйству, готовил еду. Уже тогда Рахим понял, что может обходиться без зрения: на слух рассчитывал расстояние и, что называется, кожей чувствовал все, что его окружает. Те, кто не знал, даже не подозревали, что он слепой. Просто двигался Рахим медленнее, чем зрячие люди.

Рахим привык, что жизнь его - чудеса на виражах, никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Вот и любовь ворвалась в жизнь неожиданно - вместе с весенним ветром и теплом. В праздник Нооруз он познакомился в магазине с Алтынай Бейсеевой - у них оказались общие друзья. Девушка общалась с парнем, даже не замечая, что он незрячий. Об этом она узнала только через месяц, на их первом свидании.

- Договорились встретиться, я подъехала к указанному месту. Стою и жду. Почти час прошел! И тут он выходит и идет к машине, как денди, вразвалочку, да еще и по телефону с кем–то разговаривает. Я закипела от негодования, высказала ему все. А он огорошил меня: я ничего не вижу, поэтому и "плаваю" в пространстве. А по телефону говорил с другом, он стоял неподалеку и подсказывал - куда идти, чтобы не споткнуться. Когда же я в первый раз зашла домой к нему, то расплакалась, увидев, в каких условиях он вынужден жить, - теперь уже с улыбкой рассказывает Алтынай.

Мама девушки сначала была категорически против такого "проблемного" зятя. Но когда познакомилась с парнем, пообщалась, то поняла, что жизнь, лишив его глаз, дала несоизмеримо большее - зрячее сердце. Она благословила дочь, и теперь Алтынай с Рахимом вместе. Поженились спустя два месяца после знакомства. Для него наступила новая жизнь, в которой он захотел носить другое имя - Женя.

Евгений выучился на массажиста в России, получил сертификат, позволяющий работать в медицинских учреждениях. Но самое важное, что Женя исполнил свою заветную мечту, стал фотографом! Фотомастер Илья Каримджанов помог парню найти свой особый стиль фотографии: кадр он рисует в воображении, ориентируясь на слух, запах, ощущения. Женя не знает, совпадает ли то, что он видит своим особым зрением с тем, что получается на фото. Но очень надеется когда–нибудь это узнать.

Мечта - получить путевку на Олимпиаду

У Жени есть шанс вернуть зрение одному глазу. Об этом мужчина узнал от врача, который повторно оперировал его в России. Деньги тогда на лечение дали родители Алтынай, хотели помочь зятю прозреть. Российский хирург–офтальмолог спас один зрительный нерв, который почти разрушился из–за неправильной операции в Бишкеке.

После этого Женя вновь стал различать силуэты, свет и темноту. Офтальмолог сказал, что в Германии при такой патологии могут полностью восстановить зрение, только операция эта стоит семь тысяч евро! Собрать такую сумму Женя и Алтынай, конечно, не могут. У них двое детей, все доходы семьи уходят на них.

- Но Женя не из тех, кто отказывается от своей мечты! Несколько лет назад он профессионально стал заниматься спортом, сначала армрестлингом, а теперь уже больше года занимается парадзюдо. Я была категорически против, боялась, что это может навредить глазам - ведь в спорте нагрузки о–го–го! Но Женя сказал - это моя мечта: сделаю все, чтобы в Токио на отборочном чемпионате выиграть путевку на паралимпиаду. Если он там победит, то будет получать стипендию, которой хватит на операцию. Ведь больше всего в жизни Женя хочет увидеть своими глазами наших детей, - Алтынай обнимает мужа и почему–то плачет.

Женя целует ее мокрые щеки и шутит: "Ну, жаным, чего ты раскисла? Все будет хорошо. Я узнавал". Алтынай прислоняется к плечу мужа - маленькая, хрупкая женщина, стала для него настоящим ангелом–хранителем. Сейчас она ежедневно возит мужа на тренировки, снимает все на видео, делает фото, ищет деньги на новое кимоно для предстоящих соревнований.

- Женя тренируется так, словно это самое важное в его жизни. Его и еще трое парней выбрали из всех претендентов на представление республики в Токио. Для этого необходимо будет купить два кимоно - синее и белое, этого требуют правила. Каждое кимоно стоит триста долларов, собираем их сейчас по копеечке. А главное, что врач, наблюдающий Женю, выписал ему курс лечения, чтобы сохранить состояние глаз таким, как сейчас. На него нужно около двадцати тысяч сомов, там только одни капли стоят семь тысяч сомов! А у нас сейчас такой финансовый кризис, еще и машина сломалась на днях. Видимо, все разом навалилось, вот и не выдержала, расплакалась. Но это у меня чисто женское: поплачу - полегчает. А так, конечно, я буду делать все, чтобы мой муж воплотил свою мечту. Не потому, что мне он нужен зрячим. Просто я его очень люблю! - улыбается сквозь слезы Алтынай.

Помочь можно несколькими способами:

пополнить мобильный кошелек ЭЛСОМ: 0776880990;

передать средства лично, связавшись с Евгением по телефонам: 0 (551) 02–85– 94, 0 (702) 59–69–11;

принести средства на точки сбора интернет–форума "Дизель", координаты которых вы видите на этой странице.