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Сооронбай Жээнбеков намерен подать в суд на Мелиса Аспекова

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- Бакыт Басарбек
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Экс-президент Сооронбай Жээнбеков намерен подать в суд на гражданского активиста Мелиса Аспекова за клевету. Об этом на своей странице в соцсети заявил адвокат бывшего главы государства Асылбек Кочкоров прокомментировал заявление арестованного активиста Мелиса Аспекова.

" Всем ясно, что заявление Мелиса Аспекова является откровенной ложью, пытаясь отвлечь общественное внимание от своих грязных дел. Аспеков пытается ввести людей в заблуждение, распространяя ложную информацию и используя имена известных людей страны. Мы подадим на него в суд за такую клевету", - заявил адвокат.

Отметим, ранее на странице в Facebook Мелис Аспеков заявил, что президент КР Садыр Жапаров в ходе предвыборной кампании получил 10 миллионов долларов от семьи Жээнбековых.

Напомним, ранее Мелис Аспеков и Улан Джураев были задержаны по подозрению в вымогательстве 250 тысяч долларов.


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URL: https://www.vb.kg/400946
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, суд, Кыргызстан
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