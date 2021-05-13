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В ЕАЭС вступил в силу Договор о товарных знаках

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- Евгений Денисенко
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В Евразийском экономическом союзе вступил в силу Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров. Он был подписан в Москве 3 февраля 2020 года всеми государствами-членами ЕАЭС – Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и начал действовать после выполнения ими всех необходимых правовых процедур.

Как отметили в Евразийской экономической комиссии, договором вводится новая система регистрации товарных знаков ЕАЭС ("ТЗ Союза") и наименований мест происхождения товаров ЕАЭС ("НМПТ Союза"). Вместо регистрации ТЗ и НМПТ отдельно в каждом союзном государстве теперь можно подать заявку в патентное ведомство любой из этих стран и получить единый охранный документ, действующий на территории всего Союза.

В Минэкономразвития РФ считают такой подход ключевым шагом по углублению интеграции в сфере интеллектуальной собственности в Союзе. Запуск региональной системы регистрации объектов этой собственности в ЕАЭС позволит усилить интеграционный эффект объединения, в том числе в сфере развития предпринимательской деятельности, повысить эффективность национальных экономик стран-партнеров, а также обеспечить дополнительную инвестиционную привлекательность рынка ЕАЭС.

Также речь идет о сокращении временных и финансовых издержек на обеспечение правовой охраны и о содействии выводу на рынок Союза товаров под евразийскими брендами.

"Договор открывает новые возможности для кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик, - сообщил "РГ" Григорий Ивлиев. - Формирование единого пространства правовой охраны товарных знаков и наименований мест происхождения товара будет стимулировать экономическую активность в регионе, сокращать барьеры для взаимной торговли, связанные с территориальным характером исключительных прав", - говорит руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.


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URL: https://www.vb.kg/400972
Теги:
ЕАЭС
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