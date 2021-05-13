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Баткенцам, пострадавшим в конфликте на границе, собрали 1920 тонн гумпомощи

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- Оксана Гут
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Жители Баткенской области, пострадавшие в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской госгранице, получили 1299 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, общий ориентировочный вес собранной для баткенцев гуманитарной помощи составил 1920 тонн. Из них доставлена 1709 тонна.

"На складе хранится 211 тонн гуманитарной помощи. Непосредственно в пострадавшие районы доставлено 1299 тонн. Для работы с гуманитарным грузом задействовано 120 человек личного состава МЧС КР и 17 единиц автотранспорта", - информируют в МЧС.


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URL: https://www.vb.kg/400974
Теги:
благотворительность, граница, приграничные конфликты, Кыргызстан, Помощь, МЧС
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