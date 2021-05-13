На восточном побережье США драки за бензин (видео)

Американцы на восточном побережье массово запасаются топливом. Опасения возникли после остановки оператора нефтепровода Colonial Pipeline из-за кибератаки, сообщает kratko-news.com.

Вот уже пять дней компания, которой принадлежит 45% топливного рынка Восточного побережья, заблокирована.

На этом фоне власти США призвали людей не запасаться, а торговцев - не злоупотреблять кризисом.

Однако перед заправками образовывались длинные очереди, а кое-где между нервными водителями была драка.

Очереди машин образовались на заправках в юго-восточных штатах. Там нефть начала заканчиваться, а цены взлетели до небес. Во вторник средняя цена на бензин была самой высокой с ноября 2014 года - 2 доллара 98 центов за галлон.

Северная Каролина, Вирджиния и Флорида объявили чрезвычайное положение. Но министр энергетики США Дженнифер Гранхольм заявила, что водителям не нужно заправляться.

По словам линейного министра, недостатка в сырье нет, но наблюдается сокращение поставок в Северную и Южную Каролину, Теннесси, Джорджию и Южную Вирджинию, регионы, которые обычно полагаются на Colonial Pipeline.

Кибератака 7 мая вынудила компанию закрыть большую часть своей сети. Оператор прогнозирует, что существенно восстановить работу трубопровода не удастся как минимум до конца недели. Почти половина топлива на Восточном побережье доставляется по маршруту протяженностью почти 9000 км.