С праздником Ураза-байрам поздравили президент РФ и председатель ДУМ РФ

Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. Об этом сообщили на сайте Кремля.

В поздравлении главы РФ, в частности, говорится: "Завершился священный месяц Рамадан, и российские мусульмане с радостью встречают светлый, долгожданный праздник. Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию"

"Последователи ислама в России с огромным уважением относятся к многовековым историческим, религиозным, культурным традициям предков, бережно передают их из поколения в поколение. Мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание благотворительным, образовательным, просветительским инициативам, - подчеркнул Владимир Путин

Он также особо отметил "их востребованную, истинно подвижническую деятельность, которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями".

С праздником Ураза-байрам поздравил всех мусульман России и Содружества Независимых Государств и председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России, муфтий, шейх Равиль Гайнутдин.

"Да будет принят Всевышним Аллахом наш пост и все совершенные богобоязненные дела, и будет этот праздничный день наполнен нашими добрыми молитвами и благими деяниями, милосердием и состраданием. Да сбудутся все наши добрые молитвы и пожелания! Да ниспошлет нам всем Аллах мира, милости, благополучие и покой в обоих мирах! И да ниспошлет Аллах нам и нашим семьям здоровья и счастья!" – заявил Равиль Гайнутдин.