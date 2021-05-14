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"Похищение" в Лебединовке. Подозреваемый добровольно явился в милицию

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- Оксана Гут
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Разыскиваемый за похищение девушки в Аламудунском районе Мамаяров Абдумалик сам явился в органы внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

12 мая примерно в 20:00 часов в ходе проведенных оперативно-розыскных и разъяснительных работ сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района подозреваемый М.А., 1997 года рождения, добровольно явился вместе со своим адвокатом в органы внутренних дел Аламудунского района.

В свою очередь с молодым парнем следственной службой были проведены все необходимые следственные мероприятия, после чего он был отпущен домой.

При этом хотелось бы отметить, что сама потерпевшая К.И., 1995 года рождения, которая была найдена еще 7 мая сотрудниками милиции, в настоящее время отказывается давать показания по факту похищения, мотивируя тем, что ее не похищали.

В настоящее время для выяснения всех обстоятельств дела сотрудниками милиции проводится все необходимые следственные и оперативные мероприятия.

Досудебное производство продолжается.

Напомним, 5 мая появилось сообщение, что в селе Лебединовка украли 26-летнюю девушку. Происшествие попало на видео наружного наблюдения. На нем видно, как "похищенная" сама садиться в машину к М.А., который, как выяснилось позже, оказался ее женихом.

В соцсетях появилось видеообращение К.И. к матери, где она заявила, что "очень любит" М.А. и просит не искать их. 7 мая девушка была обнаружена в одном из домов в селе Беш-Кунгей и передана родителям.


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URL: https://www.vb.kg/400980
Теги:
ГУВД, похищение, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан
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