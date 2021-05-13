Садыр Жапаров обсудил с Шавкатом Мирзиёевым последние события на границе

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 13 мая, провел телефонный разговор с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лидеры двух стран обменялись теплыми поздравлениями по случаю праздника Орозо-айт, пожелав друг другу крепкого здоровья, успехов в государственной деятельности, а народам двух стран - благополучия и развития.

В числе прочих вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, обсуждены последние события на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области.

Садыр Жапаров выразил благодарность Шавкату Мирзиёеву за личное внимание к данной ситуации и поддержку, оказанную народу Кыргызстана в это время.

В ходе беседы главы государств также обсудили вопросы юридического оформления оставшихся участков на кыргызско-узбекской государственной границе, перспективы сотрудничества в водно-энергетической и инвестиционной сферах.