Художники Кыргызстана показали, что для них значит "Время" (Фото)

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева сегодня, 15 мая, начинает работу экспозиция под названием "Время". Ежегодная Республиканская весенняя выставка Союза художников Кыргызской Республики представляет вниманию публики произведения молодых творцов и мэтров.

Ежегодные весенние и осенние выставки работ членов отечественного Союза художников – добрая традиция. В прошлом году весной музей закрылся на карантин, поэтому событие не состоялось. Но сейчас эпидемиологическая ситуация улучшилась, работы для экспозиции отобрали, и теперь увидеть их могут все желающие.

Тема и название нынешней выставки – "Время". Большинство произведений, которые для нее выбрали члены комиссии Союза художников, были созданы за период пандемии. Это живопись, графика, скульптура, костюмы, украшения, гобелены, инсталляции. Работ настолько много, что они заняли практически все выставочное пространство на первом этаже музея имени Гапара Айтиева.

Посетить выставку можно до 2 июня.