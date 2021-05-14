Профессору Юрию Кузнецову ученики преподнесли музыкальные подарки

Судя по слайд–шоу, показанному во время торжества, музыка сопровождала будущего пианиста с детских лет. После окончания музыкальной школы талантливый юноша, конечно же, продолжил обучение в музучилище имени Мураталы Куренкеева. С успехом окончив его, поступил в Ташкентскую консерваторию. Вернувшись, начал работать в училище имени Куренкеева, а затем - в Институте искусств. Юрий Борисович до сих пор работает в Национальной консерватории на кафедре камерного ансамбля и концертмейстерского класса.

- Заслуги Юрия Борисовича известны не только в нашей стране, но и далеко за рубежом, - сказала проректор консерватории Светлана Исмаилова. - Он непререкаемый авторитет в музыкальном мире.

Одна из любимых учениц Кузнецова, заслуженная артистка КР Гульшан Конушева, открыла юбилейный вечер, исполнив любимое произведение Юрия Борисовича - концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, к творчеству которого юбиляр относится с особым почтением.

- Его уроки помню до сих пор. Юрий Борисович блестящий знающий педагог, который может даже сложную тему преподнести так, что заслушаешься. Он умеет расположить к себе студентов, всегда находит правильные слова, обладает еще и прекрасным чувством юмора. Сейчас, набравшись жизненного, профессионального опыта, понимаю, что, оказывается, эти качества очень важны в педагогике, - сказала директор детской музыкальной школы имени Шубина, заслуженная артистка Гульзинат Суранчиева.

Она исполнила пятый этюд Шопена, отметив, что это ее подарок учителю. По ее словам, именно это произведение соответствует характеру Юрия Борисовича.

Многие выпускники Кузнецова сейчас трудятся за его пределами страны, но никто не забыл его поздравить. Одна из учениц - ныне профессор Лионской консерватории - Каныкей Медетбекова - тоже подарила учителю музыкальный подарок, записала видео, которое показали всем. Каныкей пожелала Юрию Борисовичу крепкого здоровья и жизненной энергии на долгие годы, добавив: "До новых встреч!".

Юбиляр остался доволен торжественным вечером, гордится успехами своих учеников. По секрету сказал, что и 90–летний юбилей тоже намерен отметить таким же концертом. К тому времени и количество выпускников наверняка станет еще больше. Сейчас их больше пятисот! Многие из них известные музыканты, но не забывают своего учителя. Ведь он научил их самому главному - любить и чувствовать музыку.