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Борьба с пандемией: развитие сотрудничества и вакцина "Спутник V"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Состоявшееся в октябре 2020 года совещание в формате видеоконференции министров иностранных дел Киргизстана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, России и Таджикистана, по итогам которого было принято совместное заявление, сразу же было оценено наблюдателями как кардинальная смена стратегии России на выстраивание сотрудничества на основе общего партнерского начала.

В заявлении министров иностранных дел, в частности, говорится, что "нашим национальным интересам отвечает дальнейшее активное развитие межгосударственных связей в целях упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии, превращение её в зону мира, процветания, межнационального и межконфессионального согласия, долгосрочного и перспективного сотрудничества, энергетического и транспортно-транзитного взаимодействия континентального значения".

В этом контексте страны, представители которых составили данное заявление, декларируют, что будут "укреплять сотрудничество на принципах равноправия и взаимной выгоды, с учетом созидательных процессов на обширном евразийском континенте, тенденций к углублению экономического взаимодействия, а также расширению межрегионального сотрудничества".

В заявлении обозначены стратегические направления сотрудничества – это взаимодействие в сфере безопасности и охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата, в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной, энергетической, миграционной, гуманитарной сферах. В свете продолжающейся пандемии коронавируса особый интерес представляют намерения о сотрудничестве наших стран в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Вот, что говорится в официальном документе:

"Ввиду глобального характера пандемии COVID-19, бросившей вызов всей мировой системе здравоохранения, торгово-экономическим и финансовым отношениям, в свете рисков возникновения новых эпидемий, в целях укрепления санитарно-эпидемиологического благополучия населения намерены продолжить реализацию совместных проектов и обмен результатами научно-исследовательской деятельности в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, наращивания лабораторного потенциала, подготовки специалистов. Дальнейшее совершенствование получит коллективная система мониторинга и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Подчеркиваем координирующую роль Всемирной организации здравоохранения в вопросах предотвращения угроз санитарно-эпидемиологического характера. Отмечаем необходимость совершенствования Международных медико-санитарных правил с целью повышения потенциала ВОЗ.

Прорабатывается вопрос увеличения бюджетных мест в российских вузах по обучению представителей партнерских государств в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Россия продолжит оказывать прямую научно-методическую и консультативную помощь по вопросам мониторинга заболеваемости COVID-19, противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий.

Нашим общим интересам отвечает наращивание научно-производственного потенциала стран в области фармацевтики в условиях здоровой конкуренции, налаживание совместного производства необходимых медикаментов, вакцин и средств защиты.

В целях консолидации усилий по противодействию распространению опасных инфекций будем способствовать организации совместной работы по изучению природы происхождения COVID-19, форм проявления заболеваний, вызываемых этой инфекцией, а также разработке методик их лечения и профилактики. Продолжим взаимодействие с ВОЗ на данном направлении.

Приветствуем взаимную поддержку наших стран по оказанию гуманитарной помощи и обеспечению возвращения на Родину граждан из ближнего и дальнего зарубежья".

Что означают отточенные и предельно выверенные строчки дипломатического заявления для Кыргызстана? Наша страна стало 32-м государством в мире, где российская вакцина от ковида "Спутник V" была официально признана. Случилось это в феврале 2021 года, когда реализация совместного заявления министров иностранных дел стран Центральной Азии и России уже шла полным ходом, и северный сосед, как и было обещано нам, объявил о готовности поставлять вакцину для жителей Кыргызстана.

На сегодняшний день вакцинация в республике, которая началась лишь 29 марта, как признают власти, идет недостаточными темпами. Ранее министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что в нашу страну поступит порядка 500 тысяч вакцин "Спутник V", однако потом замминистра здравоохранения Улукбек Бектурганов скорректировал эту цифру до 118 тысяч доз.

С чем вызвана такая корректировка? Если с действиями властей Кыргызстана, то эти шаги, как представляется, весьма недальновидны. И дело даже не в том, что российская вакцина считается одной из лучших в мире и в отличие от других, например, AstraZeneca не дает фатальных побочных эффектов. Дело в общей доступности в силу нахождения в едином экономическом и таможенном союзе, что обуславливает формальность границ, через которые легко перемещать значительные объемы препарата без риска нарушить технологию хранения.

У нас с Россией до сих пор общие принципы организации здравоохранения, а значит для использования российской вакцины не нужно будет переучивать медиков. Кстати, об обучении медработников. В период пандемии они оказались, что называется, на передовой антикоронавирусного фронта, и к сожалению, именно врачи и медсестры гибнут первыми от коварной инфекции. Подготовка кадров в России поможет восполнить нехватку медиков. И не просто восполнить, а получить высококвалифицированный медперсонал.

Остается надеяться, что заявления о сотрудничестве России, Кыргызстана и других стран Центральной Азии в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия не останутся лишь декларацией и будут успешно воплощены в жизнь.


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URL: https://www.vb.kg/400999
Теги:
вакцина, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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