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Посол Вексельман призвала осудить ракетные обстрелы израильских террриторий

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- Александр Тузов
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Представитель посольства Государства Израиль в КР Артур Галиев передал редакции VB.KG текст заявления чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Кыргызстане и Казахстане с резиденцией в Астане Лиат Вексельман.

В этом заявлении говорится следующее.

"С этого понедельника в секторе Газа под руководством террористической организации ХАМАС начали волну преступлений против Израиля с ракетных обстрелов Иерусалима. С шести часов вечера 10 мая более 1200 ракет были выпущены в сторону Израиля. К настоящему времени, в результате терактов погибли не менее шести человек и сотни людей получили ранения.

В данное время сотни тысяч мирных граждан находятся под угрозами ракетного огня, в связи с этим были отменены занятия во многих районах Израиля.

Это фактически двойное военное преступление: беспорядочная стрельба по мирным безоружным жителям Израиля с гражданских объектов (школ, госпиталей и жилых домов) сектора Газы.

Ответственность за материальный ущерб и за тех, кто пострадал с обеих сторон полностью ложится на террористическую организацию ХАМАС.

Безрассудное подстрекательство ХАМАСом в течение этих последних нескольких недель привели нас к сегодняшней ситуации.

Стоит упомянуть, что Израиль сделал все возможное для предотвращения эскалации, волнений и насилия, а также для обеспечения свободы вероисповедания в Иерусалиме: отсрочка судебного слушания в Шейх-Джарре, ограничение доступа евреев на Храмовую Гору в День Иерусалима, изменение маршрута марша флага до того, как он был полностью отменен, сдержанные ответы на провокации террористических организаций в секторе Газы.

Связующим звеном между подстрекательством к беспорядкам и нынешней волной террора является террористическая организация ХАМАС и ее кровавая идеология.

У Израиля есть право защищать себя, и он будет реагировать при необходимости, во имя обеспечения безопасности своих граждан. Это право и обязанность любой страны, и Израиль будет действовать также.

Израиль серьезно и ответственно относится к международному праву и соблюдает его.

Мы призываем международное сообщество и Кыргызскую Республику безоговорочно осудить ракетный обстрел и террористические действия палестинцев против израильского мирного населения, признать право Израиля защищать своих граждан, чтобы немедленно положить конец подстрекательству нарушения порядка и насилия".


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URL: https://www.vb.kg/401001
Теги:
Израиль, Казахстан, Палестина, Кыргызстан
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