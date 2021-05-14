МВД: По факту обращения Мелиса Аспекова начато досудебное производство

По обращению Мелиса Аспекова Следственная служба МВД начала досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"В социальных сетях "Facebook" выложено обращение Мелиса Аспекова, в котором он поясняет, что действующий Президент КР на предвыборную компанию получил 10000000 долларов США у экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Указанные денежные средства потратил на предвыборную компанию в разных областях Кыргызской Республики. Тем самым через доверенных лиц осуществил подкуп голосов избирателей.

14 мая 2021 года данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП, Следственная служба МВД начала досудебное расследование по статье 192 ч.1 (Подкуп избирателей) УК Кыргызской Республики.

В настоящее время по вышеуказанному факту в целях установления истины проводятся все необходимые следственные мероприятия".