Афиша мероприятий: Где можно провести досуг в Бишкеке на выходные?

В "Галерее М" и АртХолле продолжает работу персональная выставка работ известной кыргызской художницы Халиды Шимовой. Автор представила вниманию публики 50 новых широкоформатных работ, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке.

Экспозицию можно посетить до 20 мая.

"Галерея М" находится на 4–м этаже ЦУМ–2 "Айчурок".

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева сегодня, 14 мая, открывается ежегодная республиканская весенняя выставка Союза художников Кыргызской Республики.

Тема нынешней экспозиции - время. Участники - члены отечественного творческого союза художников и выпускники профильных вузов. Событие пройдет в рабочем порядке без торжественного открытия.

Посетить экспозицию можно до 6 июня.

Приходите в любой день недели. Музей открыт с 10 до 18 часов (с понедельника по четверг и в субботу) с 10 до 17 часов (в пятницу), с 9 до 17 часов (в воскресенье).

КНМИИ имени Гапара Айтиева находится по адресу: улица Абдрахманова, 196.

Творческая группа "705" приглашает сегодня, 14 мая, на открытие выставки Зулайки Есентаевой "Ковры, самолеты".

Серия живописных работ художницы - это взаимодействие с венком сонетов Улана Токомбаева "Чайка", написанных в 80–х годах XX века. Каждая работа из живописной серии берет свое название от одной из четырнадцати ключевых строк, дающих начало и завершение четырнадцати сонетам поэта. Присмотревшись, можно разглядеть вплетение этих строк внутрь самих живописных произведений.

Открытие состоится в 19 часов.

Выставка будет работать до 28 мая. Познакомиться с работами автора можно с 14 до 20 часов.

Вход свободный.

Вас ждут по адресу: улица Боконбаева, 149 (вход с улицы Исанова).

В выставочном зале Союза художников КР - галерее "Дубовый парк" - открылась персональная выставка Марины Громовой "Миры, которые рядом".

В экспозиции живопись, графика, иллюстрации автора, а также так называемые "каменные притчи" (роспись и мозаика).

Вход свободный.

Галерея работает с 12 до 18 часов все дни недели, кроме понедельника.

Посетить выставку можно до 22 мая.

Приходите по адресу: улица Пушкина, 78 А.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева сегодня, 14 мая, а также в субботу и воскресенье,

15 и 16 мая, приглашает зрителей посмотреть лирическую драму на кыргызском и русском языках "Кызыл алма" по мотивам рассказа Чингиза Айтматова.

Начало в 18 часов.

В Большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова сегодня, 14 мая, состоится концерт Государственного филармонического оркестра Кыргызстана "Лучшая музыка из лучших фильмов".

Для вас прозвучат саундтреки из "Пиратов Карибского моря", "Тора", "Мстителей", "Хищника", "Стражей галактики", "Шерлока", "Игры престолов, "Звездных войн". За дирижерским пультом - Нур Омурбаев.

Начало в 18 часов 30 минут.

18 мая в Большом зале филармонии пройдет концерт Игоря Воронцова "Танго. Вальс. Романс".

Публику ждет также встреча с квинтетом SOL`TADOS и шоу–балетом

ELEGANT. Концерт - благотворительный. Часть вырученных от продажи билетов средств будет передано общественному благотворительному фонду Help the Children - SKD, оказывающему помощь детям, страдающим онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, и их семьям.

Начало в 18 часов 30 минут.