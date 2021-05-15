В Бишкеке работает совместная медицинская миссия Германии и России

В Бишкеке работает совместная медицинская миссия Берлинского университета Шарите, Российского НИИ медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И.Марциновского и Германского общества по международному сотрудничеству.

В ее составе миссии профессора Дрекслер из университета Шарите и Лукашев, директор Института имени Марциновского, известные эпидемиологи двух стран.

Одно из основных направлений работы миссии заключается в выявлении различных вариаций коронавируса в лабораториях Кыргызстана. Ученые сотрудничают с Национальной референс–лабораторией, которой оказывают поддержку в определении и анализе нового вируса. Кроме того, сотрудники государственных лабораторий в Бишкеке и Оше пройдут обучение по диагностике и биобезопасности.

Помимо передачи технического опыта и знаний, кыргызстанским лабораториям передано 50 тысяч ПЦР–тестов и наборов для экстракции. Миссия также предоставила реагенты для определения вариаций вируса.

Германия уже поставила в Кыргызстан кислородное оборудование, защитную одежду, расходные материалы для ПЦР–тестов и предметы гигиены. Отделение неотложной помощи больницы в Джалал–Абаде, финансируемое Германией, было введено в эксплуатацию досрочно в июле 2020 года для лечения пациентов c коронавирусной инфекцией.

В борьбе с пандемией короны Германия полагается на многосторонних партнеров. В 2020 году Федеративная Республика увеличила свои взносы во Всемирную организацию здравоохранения до 500 миллионов евро, или около 50 миллиардов сомов. В феврале этого года Германия предоставила Международной инициативе по вакцинации полтора миллиарда евро в качестве дополнительного финансирования для ее глобальной деятельности.

Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель на 73–й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, "...мы переживаем действительно глобальный кризис. И ни одно государство в мире не справится с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией, поэтому мировому сообществу необходимо объединить усилия в борьбе с COVID".