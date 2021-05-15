В КР введено госрегулирование цен на сахар и растительное масло

Постановлением правительства Кыргызской Республики от 4 мая 2021 года №184 введено госрегулирование цен на сахар-песок и масло растительное подсолнечное сроком на 90 дней. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования, а именно 25 мая.

В связи с чем, Госагентством начата подготовительная работа по установлению максимальных надбавок на указанные продукты. Так, 12 мая проведена рабочая встреча с поставщиками растительного масла в республику.

"На повестке стоял вопрос о ситуации на рынке растительного масла и перспективах дальнейшей работы, запасах и поставках. По результатам рабочей встречи были обозначены проблемы и пути их решения. Для комплексного разрешения обозначенных проблем, письма с предложениями направлены в соответствующие госорганы в рамках их компетенции", - говорится в сообщении.