Германия предоставила реагенты для определения штаммов COVID-19 в КР

14 мая в Министерстве здравоохранения и социального развития КР прошла встреча главы ведомства Алымкадыра Бейшеналиева с послом Германии Моникой Иверсен, а также с международными экспертами из Германии и Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава и соцразвития КР.

10 мая в Кыргызстан прибыла совместная медицинская миссия Берлинского университета Шарите, Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского и Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германского общества по международному сотрудничеству), финансируемая Германией.

Специалисты оказывают поддержку лабораториям Кыргызстана, обучая специалистов лабораторной службы выявлению различных вариаций коронавируса.

"С этой целью миссия сотрудничает, в первую очередь, с референс лабораторией Национального центра фтизиатрии, которой будет оказана поддержка в области секвенирования и анализа коронавируса. Благодаря предоставленным миссией реагентам для секвенирования вариаций вируса, есть возможность определения штаммов коронавирусной инфекции, циркулирующих на территории Кыргызстана", - отмечают в ведомстве.

Также зарубежные специалисты проведут обучение специалистов лабораторной службы в городах Бишкек и Ош по диагностике и биобезопасности.

Кроме этого лабораториям были переданы 50 000 ПЦР-тестов для диагностики коронавирусной инфекции.

Министр выразил благодарность послу Германии и международным экспертам за поддержку лабораторной службы и всей системы здравоохранения Кыргызстана.

"Хочу отметить, что прошлогодняя и нынешняя миссии проходят очень плодотворно, повышается потенциал сотрудников кыргызских лабораторий для оперативного реагирования на вызовы, связанные с пандемией COVID-19. Германия оказывает огромную помощь Кыргызстану в борьбе с COVID-19. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжено в таком же продуктивном и позитивном ключе", - отметил министр Алымкадыр Бейшеналиев.

"Мы очень рады организовать вторую миссию для совместной работы с лабораторной службой Кыргызстана для того чтобы усилить экспертизу в области COVID-19. Я бы хотела сказать, что предварительные результаты говорят об успешности этой миссии и определяет наши намерения в области дальнейшего нашего сотрудничества с кыргызскими специалистами в этой области. Мы отмечаем, что в рамках борьбы с COVID-19 конечно же необходим обмен экспертными знаниями и поддержкой между специалистами двух стран. Потому что тестирование является самым мощным инструментов в области диагностики COVID-19. Германия принимает участие в оказании поддержки сектора здравоохранения в течение ряда лет, даже до кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Совместно с усилиями, которые были инвестированы со стороны нашей организации и других международных организаций, мы смогли реагировать на эту пандемию, такие работы помогут быть готовыми не только к этой пандемии, но и на другие чрезвычайные ситуации, которые могут произойти в будущем", - выступила в свою очередь посол Германии в КР г-жа Моника Иверсен.