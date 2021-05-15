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Президент дал старт 9-му Международному марафону "Run the Silk road"

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 15 мая, на ипподроме в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района дал старт 9-му Международному марафону "Run the Silk road - Shanghai Cooperation Organization". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Жапаров поздравил участников мероприятия, посвященного памяти бронзового призера марафона XXII Олимпийских игр Сатымкула Джуманазарова, пожелав им крепкого здоровья и спортивных достижений.

"Целью марафона является пропаганда здорового образа жизни, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Кроме того, спортивные мероприятия укрепляют сотрудничество между странами-членами ШОС, что способствует развитию туризма и международных дружеских спортивных связей, а также выявляют сильнейших марафонцев в регионе. 1 декабря 2019 года в городе Куньмин был подписан меморандум о взаимопонимании между Куньминским марафоном ШОС и Иссык-Кульским марафоном ШОС", - отметил Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, в конце 2020 года Иссык-Кульский марафон ШОС был признан "лицензионным", а атлеты, выполнившие соответствующие нормы марафона, получат лицензии на Чемпионат мира, Азиатские и Олимпийские игры.

Глава государства отметил, что в 2021 году Иссык-Кульский марафон Шанхайской организации сотрудничества был включен в календарь гонок "Label Road Races", публикуемый "World Athletics", который включает 191 марафон в 49 странах на 6 континентах мира. Календарь начинается с женского марафона в Осаке и заканчивается через 11 месяцев в Мадриде, Больцано и Сан-Паулу.

"Неслучайно говорят, что спорт - это здоровье, здоровье - достояние народа, а здоровая нация - это развитая страна. Спорт укрепляет человека физически. Таким образом, обеспечивая интерес большинства населения к спорту, мы защитим здоровье нашего народа, а наша молодежь и подрастающее поколение будут здоровыми и духовно развитыми. Поэтому развитие спорта - это не только средство достижения спортивных результатов, но и здоровье людей. Государство продолжит работу по созданию условий для занятий физической культурой и спортом. Комплексное развитие физической культуры и спорта - один из приоритетов государственной социальной политики", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Глава государства пожелал всем спортсменам и любителям легкой атлетики, принимающим участие в сегодняшнем мероприятии - семейного счастья, успехов, спортивных достижений и пожелал им быть активными членами общества.

"Пусть в этом марафоне победит сильнейший! Самая большая победа - это ваше участие. Желаю вам всем удачи!", - заключил президент Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/401037
Теги:
Иссык-Кульская область, президент, спорт, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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