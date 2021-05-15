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В Бишкеке прошел масштабный митинг за стабильность в стране

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- Оксана Гут
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Сегодня, 15 мая, в Бишкеке проходит мирный митинг за спокойствие и стабильность в Кыргызстане.

На Старой площади (им. Усубалиева) собралось около 1,5 тысячи человек. В основном молодые мужчины, все они поделены на определенные группы в цветных жилетках - красных, жёлтых и черных. Собравшиеся называют себя представителями ДНД и выступают за сохранение стабильности в стране. Они призвали народ объединиться вокруг президента Садыра Жапарова, жить в мире и единстве.

Также участники акции выступили против митингов в стране.

Дружинники прошлись маршем по площади и большинство из них разошлись.

Отметим, ранее в соцсетях сообщалось, что 15 мая в Бишкеке пройдет митинг противников сегодняшней власти.


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URL: https://www.vb.kg/401041
Теги:
митинг, правительство, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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