В Бишкеке прошел масштабный митинг за стабильность в стране

Сегодня, 15 мая, в Бишкеке проходит мирный митинг за спокойствие и стабильность в Кыргызстане.

На Старой площади (им. Усубалиева) собралось около 1,5 тысячи человек. В основном молодые мужчины, все они поделены на определенные группы в цветных жилетках - красных, жёлтых и черных. Собравшиеся называют себя представителями ДНД и выступают за сохранение стабильности в стране. Они призвали народ объединиться вокруг президента Садыра Жапарова, жить в мире и единстве.

Также участники акции выступили против митингов в стране.

Дружинники прошлись маршем по площади и большинство из них разошлись.

Отметим, ранее в соцсетях сообщалось, что 15 мая в Бишкеке пройдет митинг противников сегодняшней власти.