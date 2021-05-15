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Правительство изменило норму о выдаче лицензий на месторождения

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- Азиз Осмонов
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Правительство постановлением от 4 мая 2021 года № 185 одобрило законопроект "О внесении изменений в закон КР "О недрах".

Законопроектом утверждается, что право пользования недрами может предоставляться путем проведения конкурсов, аукционов, по правилу "первой поданной заявки" и по решению правительства КР.

Право пользования недрами, предоставляемое по решению правительства КР, распространяется на участки недр общегосударственного значения и аукционные участки недр.

Закон предлагается дополнить статьей 25-1 "Порядок предоставления права пользования недрами на основании решения правительства КР":

  1. Право пользования участками недр общегосударственного значения и аукционными участками недр по решению правительства КР предоставляется только хозяйствующим субъектам и государственным предприятиям со 100-процентной государственной долей участия.
  2. Порядок предоставления права пользования недрами по решению правительства КР определяется правительством КР. Решение правительства КР инициируется уполномоченным государственным органом по недропользованию на основании обращения хозяйствующих субъектов и государственных предприятий со 100-процентной государственной долей участия.
  3. В случае принятия правительством КР решения о предоставлении права пользования недрами на участки недр общегосударственного значения и аукционные участки недр, проведение конкурса и аукциона не требуется.

Как отмечается, основной целью данного законопроекта является создание условий для развития горной отрасли и восполнения минерально-сырьевой базы.

В последние годы на восполнение минерально-сырьевой базы страны не уделяется должного внимания, так как все вопросы, связанные с недропользованием направлены на разработку разведанных месторождений, а поиски и разведка проводятся за счет частных инвестиции.

Внесенные изменения в закон упростят привлечение инвестиций не только на разработку месторождений, но и в геологоразведку по восполнению минерально-сырьевой базы страны.

По результатам внесенных изменений, государственные предприятия и хозяйствующие субъекты со 100 процентной государственной долей участия получат возможность самостоятельно привлекать инвесторов на проведение геологоразведочных работ и на разработку на перспективных площадях. За счет проведенных горных работ будет восполняться минерально-сырьевая база страны, открываться новые месторождения, снизиться нагрузка на государственный бюджет и сократиться отток квалифицированных инженерно-технических работников с госпредприятий, что приведет к увеличению налогов в сфере недропользования, развитию регионов и соответственно развития экономики страны.


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URL: https://www.vb.kg/401051
Теги:
горнодобывающий сектор, правительство, Кыргызстан, месторождение
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