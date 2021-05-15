Правительство изменило норму о выдаче лицензий на месторождения

Правительство постановлением от 4 мая 2021 года № 185 одобрило законопроект "О внесении изменений в закон КР "О недрах".

Законопроектом утверждается, что право пользования недрами может предоставляться путем проведения конкурсов, аукционов, по правилу "первой поданной заявки" и по решению правительства КР.

Право пользования недрами, предоставляемое по решению правительства КР, распространяется на участки недр общегосударственного значения и аукционные участки недр.

Закон предлагается дополнить статьей 25-1 "Порядок предоставления права пользования недрами на основании решения правительства КР":

Право пользования участками недр общегосударственного значения и аукционными участками недр по решению правительства КР предоставляется только хозяйствующим субъектам и государственным предприятиям со 100-процентной государственной долей участия. Порядок предоставления права пользования недрами по решению правительства КР определяется правительством КР. Решение правительства КР инициируется уполномоченным государственным органом по недропользованию на основании обращения хозяйствующих субъектов и государственных предприятий со 100-процентной государственной долей участия. В случае принятия правительством КР решения о предоставлении права пользования недрами на участки недр общегосударственного значения и аукционные участки недр, проведение конкурса и аукциона не требуется.

Как отмечается, основной целью данного законопроекта является создание условий для развития горной отрасли и восполнения минерально-сырьевой базы.

В последние годы на восполнение минерально-сырьевой базы страны не уделяется должного внимания, так как все вопросы, связанные с недропользованием направлены на разработку разведанных месторождений, а поиски и разведка проводятся за счет частных инвестиции.

Внесенные изменения в закон упростят привлечение инвестиций не только на разработку месторождений, но и в геологоразведку по восполнению минерально-сырьевой базы страны.

По результатам внесенных изменений, государственные предприятия и хозяйствующие субъекты со 100 процентной государственной долей участия получат возможность самостоятельно привлекать инвесторов на проведение геологоразведочных работ и на разработку на перспективных площадях. За счет проведенных горных работ будет восполняться минерально-сырьевая база страны, открываться новые месторождения, снизиться нагрузка на государственный бюджет и сократиться отток квалифицированных инженерно-технических работников с госпредприятий, что приведет к увеличению налогов в сфере недропользования, развитию регионов и соответственно развития экономики страны.