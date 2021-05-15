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В городе Каракол запущен крупнейший в стране мясокомбинат

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 15 мая, в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область принял участие в запуске мясокомбината "Рейна Кенч" в г. Каракол. Об этом сообщает его пресс-служба.

Главу государства проинформировали о деятельности предприятия, которое направлено на убой скота, первичную переработку мяса и доведение готовой продукции до конечного потребителя.

Строительство мясокомбината было начато в августе прошлого года. Производственная мощность предприятия составляет 500 голов мелкого рогатого скота и 100 голов крупного рогатого скота на убой в сутки.

В целом на запуск предприятия было потрачено 132 млн сомов, из которых 36 млн сомов льготных ресурсов было выделено со стороны ОАО "Айыл банк".

Отмечено, что мясокомбинат будет напрямую закупать скот у фермеров из четырех районов Иссык-Кульской области, что позволит обеспечить стабильный сбыт скота для животноводов региона. Кроме того, на предприятии имеется собственная лаборатория, которая гарантирует высокую экологичность и безопасность производимой продукции.

Работой на мясокомбинате будут обеспечены более ста человек, большинство из которых местные жители.

Запуск данного мясокомбината послужит полным завершением цикла мясного кластера, так как у предприятия имеется сырьевая и семеноводческая база, племенное хозяйство, а также "школа фермеров".

Садыр Жапаров осмотрел производственные цеха мясокомбината, рабочие помещения. Президент с удовлетворением отметил вклад предприятия в обеспечение продовольственной безопасности региона, а в перспективе и всей страны.

Он подчеркнул, что снабжение населения качественной сельскохозяйственной продукцией, путем стимулирования перерабатывающей промышленности, является одним из приоритетов в деятельности государства.

Президент Садыр Жапаров заверил, что руководством страны и далее будет уделяться пристальное внимание поддержке местных инвесторов.

Здесь же глава государства побеседовал с местными жителями, которые поднимали вопросы реконструкции внутренних дорог, трансформации земельных участков, поддержки культурной сферы. В свою очередь президент рассказал о планируемых социально-экономических реформах, в рамках которых большое внимание будет уделяться повышению благосостояния граждан на местах.

Глава государства также вручил местным фермерам сертификаты на получение сельскохозяйственной техники в лизинг со стороны ОАО "Айыл банк".

Вместе с этим Садыр Жапаров осмотрел ярмарку животноводов и сельскохозяйственной продукции, побеседовал с местными предпринимателями.


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URL: https://www.vb.kg/401052
Теги:
Иссык-Кульская область, мясо-молочная продукция, президент, промышленность, сельское хозяйство, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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