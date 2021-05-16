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Антонина Шевченко проиграла спортсменке из США Андреа Ли

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В ночь на 16 мая 2021 года в Хьюстоне (США, штат Техас) на стадионе "Тойота-центр" состоялся бой предварительного карда в наилегчайшем женском весе между 36-летней спортсменкой из Кыргызстана Антониной Шевченко и 32-летней американкой Андреа Ли по прозвищу КГБ.

Решающим в этом поединке стал второй раунд, который с самого начала быстро перешёл в партер. Ли набросила треугольник ногами и почти две минуты пыталась задушить Антонину. За восемь секунд до конца раунда Шевченко сдалась. Решающим стал рычаг локтя.

Таким образом, американке удалось прервать серию из трёх поражений кряду в UFC. Для неё эта победа стала 13-й в ММА при пяти поражениях. У Антонины Шевченко - третье поражение в ММА при восьми победах.


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URL: https://www.vb.kg/401072
Теги:
смешанные бои, США, турнир, Кыргызстан
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